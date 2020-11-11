40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
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40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor

11.11.2020 08:04 | Son Güncelleme: 11.11.2020 08:54
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Melek Yılmaz (34), evinin balkonunda 40 kilo ile başladığı cennet elması kurutma işinde, 3 yılda 400 metrekarelik kurutma serasının sahibi oldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Melek Yılmaz (34), evinin balkonunda 40 kilo ile başladığı cennet elması kurutma işinde, 3 yılda 400 metrekarelik kurutma serasının sahibi oldu. 20 kadına istihdam sağlayan Yılmaz, yılda 50 ton cennet almasını kurutup, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Alaşehir ilçesinin kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Melek Yılmaz, bahçelerinde yetiştirdikleri cennet elmasını taze olarak pazarlamakta zorlanınca, 3 yıl önce evinin balkonunda kurutmaya başladı. 'Trabzon hurması', 'Cennet hurması' ya da 'Akdeniz hurması' olarak da bilinen cennet elmalarından ilk etapta balkonda 40 kilo kurutarak işe başlayan Yılmaz, zamanla gelen talep artışı üzerine işi büyüttü. 3 yıl içinde talebe yetişemez olan Yılmaz, eşi ve ailesinin de desteğiyle 400 metrekarelik kurutma serası kurdu. Serada 20 kadını istihdam eden Yılmaz, yıllık 50 ton cennet elmasını kurutuyor. Yılmaz, kuruttuğu cennet elmalarını kilosunu toplam 35 liradan Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.

Cennet elması kurutmaya evde denemeyle başladığını belirten girişimci Melek Yılmaz, "3 yıldır da bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Günden güne de işlerimizi büyütmeye başladık. Geçim kaynağımız oldu, diyebilirim. Balkonlarda kurutanlar oluyordu. Ama kimse bu şekilde sera olarak denemedi. Herkes kendi yiyeceği kadar yapıyordu. Risk aldık, olacak mı diye denedik. Başarılı oldu. Çok da iyi oldu. Bu sayede iş sahibi olan arkadaşlarımız oldu: Onlar da bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladılar" dedi.

'BU YIL HEDEFMİZİ 10-15 TON ARASI CENNET ELMASI KURUSU SATMAK'

Geçen yıl 50 ton yaş cennet elmasından, 9 ton kuru mamul ürettiğini kaydeden Yılmaz, "Ortalama 25 gün boyunca her gün 20 kişi çalıştı. Kuruttuklarımızı, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerine gönderiyoruz. Toptan olduğu için fiyatlarımız kilosu;35 lira civarında. Hedefimiz bu yıl 10-15 ton arası kuru cennet elması satmak" diye konuştu.

'PARA ETMİYOR DİYE BAŞLADIK'

Kurutulmaya başlanmasıyla cennet elmasının yaşının da para etmeye başladığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam eti: "Yaşı 4 lira, kurusu ise kalitesine göre 35 liradan 40 liraya kadar çıkıyor. İlk etapta, 'yaşı para etmiyor' diye bu işe başlamıştık. Bu iş sayesinde yaşı da para etmeye başladı. Ekim ayının ortasında topluyoruz. Kasım ayı ortalarında soyma işlemi bitiyor. Aralık ayına kadar ise kurutup, satışa sunuyoruz.

"HEMCİNSLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Yılmaz, hemcinslerine de çağrıda bulunarak, "40 kilo ile balkonda kurutmayla başladım. 'Olacak mı' dedim, oldu. Yapımızda var. Kadınlarımız girişimci. Ben de bundan yola çıkarak, 'Yapabilirim' dedim. Eşim ve dayımda bana destek verdi, bu şekilde ilerledik. Bu işlerden çekinmeyin. Kadınlar her zaman daha azimlidir. Kadınların elinden her şey gelebilir" diye konuştu.

'ZAHMETLİ BİR İŞ'

Yılmaz'ın istihdam sağladığı kadınlardan Fadime Bozdağ da cennet elması kurutmanın çok zahmetli bir işi olduğunu belirtip, "3 yıldır cennet elması soyma işiyle uğraşıyorum. Günlük 80 lira yevmiyem var. Bütün gün soymaktan kollarım ağrıyor. Bileklerimizde sinir sıkışması oluyor. Bazı geceler yorgunluktan uyuyamadığımız oluyor" dedi.

40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor
40 kilo ile başladı şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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