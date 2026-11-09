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Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonyalı turistten yardım mesajı! Gece kurtarma operasyonu başlatıldı

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Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonyalı turistten yardım mesajı! Gece kurtarma operasyonu başlatıldı
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonya vatandaşı için AFAD ve kurtarma ekipleri gece çalışma başlattı. Cep telefonuyla yardım isteyip konum paylaşan turistlere ulaşan ekipler, sarp arazide onları güvenli şekilde çıkarmaya çalışıyor. AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

  • Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonya uyruklu turisti kurtarmak için Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
  • Turistlerin yeri dronla yapılan çalışmayla belirlendi; saat 19.32'deki 2 dakikalık telefon görüşmesinin ardından turistler saat 19.36'da konumlarını paylaştı.
  • Kanyonun sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor; mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu ve bu gece kurtarılmalarının planlandığı bildirildi.

(ISPARTA) – Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonya uyruklu 2 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Yazılı Kanyon'a giren iki Polonya vatandaşından haber alınamaması üzerine Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dronla yapılan çalışma sonucunda iki kişinin yeri belirlendi.

TELEFONDAN YARDIM MESAJI ATTILAR

Edinilen bilgiye göre, cep telefonlarıyla yardım isteyen turistler ile kurtarma ekibi arasında akşam saatlerinde iletişim kuruldu. Saat 19.32'deki 2 dakikalık telefon görüşmesinin ardından mahsur Polonyalılar saat 19.36'da konumlarını paylaştı.

İngilizce olarak "Lütfen ne kadar beklememiz gerektiğini ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyin" diye yazan turistlere kurtarma ekibi, bölgeye doğru ilerledikleri yanıtını verdi. Ekip, turistlerin bulundukları yerden ayrılmamalarını ve ışık gördüklerinde işaret vermelerini veya seslenmelerini istedi.

SARP ARAZİDE ZORLU KURTARMA

Yazışmaların ardından mahsur kalan 2 kişiye ulaşan kurtarma ekibi, turistleri bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarmak için çalışma başlattı. Kanyonun sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü belirtiliyor.

Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bu gece kurtarılmalarının planlandığını söyledi.

Kaynak: ANKA
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