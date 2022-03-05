4 Yıllık Evlilik Bitiyor! Boşanma Kararı Aldılar - Haberler

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4 Yıllık Evlilik Bitiyor! Boşanma Kararı Aldılar

Snob Magazin - Magazin
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4 Yıllık Evlilik Bitiyor! Boşanma Kararı Aldılar

14 yıldır evli olan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanacağı konuşuluyor. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. İşte haberin detayları...

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Güzide Duran'ın, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia edildi. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşerek mesleğini bırakan Duran, bir süredir Bodrum'da yaşıyor. Selin ve Emir adında iki çocuğu bulunan çiftin, önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı konuşuluyor.
4 Yıllık Evlilik Bitiyor! Boşanma Kararı Aldılar

Snob Magazin - Magazin

Güzide Duran, Adnan Aksoy, Evlilik, Magazin, Haberler

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