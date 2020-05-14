Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
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Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı

Erzurum'da mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi ile 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren baba ve 2 oğlunun yargılanmasında çıkan kararda, babaya müebbet ve 123 yıl, 2 oğluna ise 125'er yıl hapis cezası verildi.

Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
14.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:19

Erzurum'da 8 yıl önce mal paylaşımı yapan Mehmet Yılmaz ve İlhami Yılmaz kardeşlerin çocukları arasında anlaşmazlık yaşandı. 9 Mart 2019 tarihinde, Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz ve İbrahim Yılmaz, amcaları İlhami Yılmaz'ın Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Nenehatun Caddesi'nde işlettiği kereste atölyesine gitti.

MAL PAYLAŞIMINDA ANLAŞAMADILAR

Yılmaz kardeşler, amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi. İlhami Yılmaz ise istedikleri birçok mal varlığını daha önce kendilerine verdiği gerekçesiyle yeğenlerinin taleplerini reddetti.

SİLAHLI KAVGADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yılmaz (66) ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz (34), İbrahim Yılmaz (30), Bahattin Yılmaz (27) ile damadı Sedrettin Bahar (53) hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz (20) ise ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan İlhami Yılmaz ile oğulları Emrah ve Fatih Yılmaz, yakalanıp gözaltına alındı. İlhami Yılmaz ve oğulları sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı

3 SANIK İÇİN 6'ŞAR KEZ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İlhami Yılmaz ve oğulları hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 6'şar kez müebbet ile 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıkların cinayeti haksız tahrik altında işlediklerini belirtilerek, verilecek cezada indirim yapılması istendi.

"PİŞMANIZ"

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında İlhami Yılmaz ve oğulları, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Ölen kişilerin aileleri ise yine SEGBİS aracılığıyla Horasan Adliyesi'nde duruşmayı takip etti. Son sözleri sorulan baba ve oğulları "Pişmanız keşke olmasaydı" dedi.

Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı

BABAYA MÜEBBET VE 123 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, İlhami Yılmaz'a ağabeyi Mehmet Yılmaz'a karşı 'kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet verdi ve iyi halden müebbet hapis cezasına çevirdi. Heyet, İlhami Yılmaz'ı aynı suçtan yeğenleri Bahattin, Ömer, İbrahim ile damadı Sedrettin Bahar'a karşı önce 4 kez müebbet hapis cezasına mahkum etti. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, müebbet hapis cezasını 25'er yıla düşürdü ve 4 kişiyi öldürmekten toplam 100 yıl hapis cezası verdi. Sanığın, yeğeni Adem Yılmaz'ı tahrik altında öldürdüğüne kanaat getiren heyet, bu eyleminden ise İlhami Yılmaz'ı, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlhami Yılmaz, yeğeninin oğlu Ahmet Can Yılmaz'ı yaralamaktan da ayrıca 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. İlhami Yılmaz'a müebbet ve toplam 123 yıl 4 ay hapis cezası hükmedildi.

Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı

2 KARDEŞ 125'ER YIL HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

Heyet, iki kardeşi de amcaları Mehmet, kuzenleri Bahattin, Ömer ve İbrahim Yılmaz'ı öldürmekten önce müebbet, ardından iyi hal indirimi ile toplam 100'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Kardeşler ayrıca, kuzenleri Adem Yılmaz'ı tahrik altında öldürdükleri gerekçesiyle 12'şer yıl 6'şar ay, Ahmet Can Yılmaz'ı yaralamaktan da 10'ar yıl 10'ar ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1'er yıl 8'er ay hapis cezası aldı. Emrah ve Fatih Yılmaz kardeşler toplam 125'er yıl hapis cezası mahkum edildi.

Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı

"HİÇBİR OLAYDA BU KADAR İNSAN KATLEDİLMEMİŞTİR"

Maktullerin Avukatı Fahrettin Özer iyi hal indirimi uygulanmasını eleştirerek, "Sanıklar arasında iştirak ve irade birliği söz konusudur. Her ne kadar sanık Emrah'ın iştirak iradesinin olmadığını beyan etseler de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Sanıklar etkili mesafeden ölüm sonucunun kaçınılmaz olduğunu bilerek maktulleri öldürmüş ve olay yerinden de beraber kaçmışlardır. Türkiye'deki terör olayları haricinde hiçbir olayda bu kadar insan hunharca katledilmemiştir. Vahim cinayetler işlenmemiştir. Sanıklara verilen cezalarla bir nebze de olsa, olayda hayatını ve eşini babasını kaybeden müvekkillerimizin içleri soğumuş ve adalete olan inançları güven tazelemiştir. Mahkemenin sanıklar hakkında 6 kişinin ölümünü yok sayarak TCK 62'nci maddesi uyarınca iyi hal indirimi uygulamasına itiraz edeceğiz. Çünkü maktulleri hunharca öldüren sanıklara indirim yapılması müvekkilleri ve kamu vicdanını rahatsız etmiştir." dedi.

Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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