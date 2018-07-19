Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Türk dünyasında birbirimizle olan turizm ilişkilerini geliştirmemiz lazım." dedi.

Babaş, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu"nda konuştu.

Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini hatırlatan Babaş, kentin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Babaş, "Kastamonu'da 12 ay boyunca turizm olabilir. 170 kilometre sahili var. Güneyinde bulunan Ilgaz Dağı'nda kış turizmi var. Bunun yanında tarih ve kültür kenti. Kent turizm açısından birçok özelliği barındırıyor." diye konuştu.

Belediye olarak tarihi dokuyu koruduklarını anlatan Babaş, "Amacımız dünya kültür mirası listesine girebilmek. Bunu başarırsak Kastamonu turizmde süreklilik yakalar." ifadelerini kullandı.

Bu tür sempozyumların önemli olduğunun altını çizen Babaş, "Türk dünyasında birbirimizle olan turizm ilişkilerini geliştirmemiz lazım. Bunun için Türk Dünyası Kültür Başkenti büyük bir vesile. Üniversitemizin gerçekten Türk dünyasıyla ciddi ilişkileri var. Bunun böyle devam etmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise bu tür organizasyonların ülkeler arasında kurulacak köprülere vesile olacağını söyledi.

Türk devletleri arasında kurulan ortak dilin önemine değinen Aydın, "Ortak Türk dili ve tarihi müfredatı muhakkak suretle bütün Türk cumhuriyetlerinde hayata geçirilmeli. Biz Türkiye'dekiler olarak Kazak Türkçesini bilelim, Kırgızistan'dakini bilelim. Onlar da aynı şekilde diğer cumhuriyetlerin Türkçesini bilsin. Mahalli şiveleri kaybetmeyelim ama ortak bir müfredata geçelim." dedi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı da yapılan çalışmayı sadece turizm açısından değerlendirmemek gerektiğini, ülkelerin birlikteliği açısından da önemli katkıları olacağını ifade etti.

Türklerin yaşadığı coğrafyanın turizm açısından zengin olduğunu vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Bugün 300 milyonluk Türk dünyasında, turizm açısından dünyanın aradığı her şey bulunuyor. Deniz diyorsanız var, göl diyorsanız var, dağ diyorsunuz işte Tanrı Dağları. Bunların hepsi bizde mevcut. Turizm açısından baktığımızda dünyada bugün 1 milyar 300 bin insan turizm hareketine katılıyor. 1 trilyon dolardan fazla gelir var. Biz hak ettiğimiz payı buradan almalıyız. Bunun nasıl olacağını kamu sektörü, özel sektör STK'lar, üniversiteler ve ilgili kurumlarla tartışarak bulacağız."

Türkiye'nin turizmde önemli yol kat ettiğini söyleyen Balcı, "Bugün Türkiye turizmde dünyanın en büyük 6. ülkesi oldu. En son bildiğim 1 milyon 200 bin yatak var ve çok konforlu bir ülke. Bizim de nitelikli insan yetiştirmemiz lazım. O bakımdan Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmalıyız. Türkiye başardı. O halde neden Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan bu pastadan pay almasın ? Bu nedenle bilgilerimizi paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş, Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, Kastamonu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serkan Mütevelli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.