"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"nde yerli ve yabancı sinemacılar bir araya geldi

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" kapsamında yurt içinden ve yurt dışından sinemacılar buluştu.

Pera Palas'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, her zaman festivallere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, uluslararası festivallerin Türk sinemasının gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Yıldız, aslen bir hukukçu olmasına rağmen, sinemaya meraklı birisi olduğunu ve sinema okumaları yaptığını anlatarak, "Elimizden geldiği kadar Beyoğlu Belediyesi olarak kültürün ve sanatın, sinemanın ve tiyatronun daha çok gelişmesi için büyük bir gayretin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık da destekledikleri festival kapsamında, böyle bir davette sinemacılarla ve jüri üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Festivalin jüri başkanı Atalay Taşdiken ise festivalde etkileyici filmlerin yer aldığına işaret ederek, "Sanat ve sinema ile çok büyük sözler, çok büyük felsefeler yapılabilir belki ama bugün gördüğümüz şeyle birlikte aslında sinema birleştiren bir şeydir." değerlendirmesini yaptı.

Programda ayrıca sinema dünyasından yönetmen Reis Çelik, İranlı yapımcı, senarist ve yönetmen Majid Majidi de bir konuşma yaptı.

Festival hakkında

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde bugün Majid Majidi, "Ustalık Sınıfı"nda sinemaseverlerle bir araya gelirken, yarın saat 11.00'de Festival Direktörü Faysal Soysal moderatörlüğünde "Author Sinema Yönetmenliğinden Dijital Platform Yönetmenliğine" paneli düzenlenecek.

Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak panelde, yönetmenler Atalay Taşdiken, Isa Qosja ve George Ovashvilli konuşmacı olarak yer alacak.

Daha önceki yıllarda Reis Çelik, Biket İlhan, Süleyman Turan, Mevlüt Koçak, Gülsen Tuncer ve Necip Sarıcı'ya takdim edilen festivalin geleneksel ödüllerinden olan "Dostluk Onur Ödülü" ise bu yıl oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça'ya takdim edilecek. Ödül töreni de yarın Grand Pera'da gerçekleştirilecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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