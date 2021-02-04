4 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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4 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

04.02.2021 00:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:02
4 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

4 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Şubat Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2984159

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989233

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BALCI, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, BOYALIK-BAKLALI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BUKLE, BÜYÜK ÇİFTLİK, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KORU, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, MEŞELİK, NİŞANTAŞI, OTLUKBELİ, RÜMEYSA, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇAĞLAYAN, ÇINARDERE, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ÜNAL, İNEGÖL, ŞEREF sk/ BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk/ BOYALIK mah AHUDUDU, AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk/ TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2984161

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ATILGAN, BUĞDAY, PINARBAŞI, ÖZGE sk bölgelerinde 04/02/2021 13:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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