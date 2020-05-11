4 saatlik izinde ayakkabı boyamaya çıktı
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4 saatlik izinde ayakkabı boyamaya çıktı

65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde boya sandığı ile sokağa çıkan İzmir Tireli ayakkabı boyacısı Kadir Kayak (82), sosyal medyada gündem oldu.

4 saatlik izinde ayakkabı boyamaya çıktı
11.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:40

65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde boya sandığı ile sokağa çıkan İzmir Tireli ayakkabı boyacısı Kadir Kayak (82), sosyal medyada gündem oldu. Kayak'ın kızı kimseye muhtaç olmadıklarını ve babasının evde sıkıldığı için kendilerinden habersiz boya sandığıyla dışarı çıktığını söylerken, Kadir Kayak da kendileriyle ilgilenen belediyeye teşekkür etti.

İzmir Tire'de ayakkabı boyacılığı ve davulculuk yapan 82 yaşındaki Kadir Kayak, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay evden çıkamıyordu. Kayak, dün 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde ise boya sandığını alıp işe koyuldu. Kayak'ın boya sandığı başında çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kayak'ın, kızı Nurgül Kavak ve Alzheimer hastası eşi ile yaşadığı öğrenildi. Kendisini çeken vatandaşla konuşan Kayak, "2 aydır evdeyim. Bu işi 60 yıldır yapıyorum. Ramazan'da davul çalarım, düğünlerde davul çalarım, boyacılık yaparım. Bugün de akmasa da damlar dedim ama iş olmadı. 2 ay evde oturup kalktım, televizyon seyrettim. Devlet yardımlarıyla da geçiniyoruz. Kurallara uyduktan sonra bu hastalık bir şey yapmaz. Kurallara uyalım, başımızdaki büyüklerin ve sağlıkçıların dediklerini yapalım. İnşallah bu hastalık biter" dedi.

"Atakan benim canım ciğerim"

Öte yandan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Kadir Kayak'ı ziyaret etti. Kayak Ailesi ziyaretten ve Tire Belediyesinin desteklerinden dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda düğünlerde davulculuk da yapan Kadir Kayak, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile ilgili "Atakan benim canım ciğerim" dedi. Kayak, Başkan Duran'ı çocukluğundan bu yana tanıdığını, düğününde davul çaldığını söyledi.

"Bizimle ilgilenilmiyor sanılmasın"

Kadir Kayak'ın kızı Nurgül Kavak da, "Belediyemiz her zaman anneme, bana, babama yardım etti. Biz evde üç kişi yaşıyoruz. Gelip bakıyorlar. Annemin bezi, yemeğimiz ekmeğimiz, hatta elektriğimize kadar indirim yapıldı. Babamı ben çıkarmak istemedim ama o çıkmak istedi. Bize kimse bakmıyor değil. Yaşlılarımız sıkılıyor, babamı evde tutamadım dün. Babam kendi istedi dışarı çıkmayı. Biz dolaşmaya gitti sanıyoruz, gitmiş sandığını almış oturmuş. Başkanımız gördü gelip baktı. Bizimle ilgilenilmiyor sanılmasın" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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