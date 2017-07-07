4. Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası" Sona Erdi

Özbekistan'da düzenlenen "4. Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası" kapsamında ülkeye gelen Türk doktorlar, 80 Özbek hastayı ameliyat etti.



İki ülkenin sağlık bakanlıklarınca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla başkent Taşkent'te düzenlenen etkinlik sona erdi. Hafta dolayısıyla ülkeye gelen 19 Türk doktor, Taşkent ve Ürgenç kentlerindeki hastanelerde tedavi gören 180'dan fazla hastayı muayene ederken, kalp-damar, ortopedi, üroloji ve kadın hastalıklarında çeşitli rahatsızlıkları olan 80 hastaya operasyon yaptı.



Sağlık Haftasının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'nin, bağımsızlığının ilk günlerinden bu yana Özbekistan'a destek olabilmek için elinden gelen her türlü imkanı seferber ettiğini belirtti.



Bu çerçevede birçok alanda işbirliği tesis edildiğini vurgulayan Şen, işbirliğinin önemli kısmının TİKA'nın faaliyetlerinden oluştuğunu dile getirdi.



Taşkent Çocuk Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Tolkın Haşimov da Türkiye'den gelen doktorlarla beş gün boyunca çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.



Türk doktorlardan çok şey öğrendiklerini kaydeden Haşimov, Türk doktorlar sayesinde şifa bulan Özbek hastaların ve ailelerinin de büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.



Türk doktor Faruk Özgener ise Özbek meslektaşlarıyla yaptıkları ameliyatlarda bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanı Selami Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk doktorların 5 gün boyunca Taşkent, Ürgenç ve diğer şehirlerdeki hastanelerde 180 hastayı muayene, 80 hastayı da ameliyat etiğini ifade etti.



Doktorların, söz konusu hastanelerde çalışan 222 Özbek doktor, hemşire ve personele eğitim verdiğini vurgulayan Kılıç, Türk doktorların ayrıca bir Özbek hastanın kalp kapakçığını değiştirdiğini, bu tür bir ameliyatın Özbekistan'da ilk defa yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.