Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ifade eden uzmanlar, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi. Peki 4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? detayları sizler için derledik.

4 MEVSİM LASTİK, KIŞ LASTİĞİ YERİNE EÇER Mİ?

Dört mevsim lastik, araç sürücülerinin yaz - kış lastik değiştirmemek için kullandıkları bir yöntem. 4 mevsim lastik, kış lastiği yerine geçmektedir. 4 mevsim lastikler, yaz ve kış mevsiminde kullanılmak için üretilmiştir.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE DAKAR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, bugünden (1 Aralık) itibaren uygulamaya girdi. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise 846 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Ticari araçlarda zorunlu olan ancak hususi araçlarda da can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU 2021?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Ticari araçlar için ise zorunlu.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Yasada bulunan bilgiye göre uygulama "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunludur. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

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