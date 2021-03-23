4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı

23.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:51

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kalan TEM Otoyolu'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kaza, 14.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve aralarında tır, tanker ve otomobillerin de olduğu 7 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TEM OTOYOLU 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciler ve Karayolları Müdürlüğü'ne ait vinçlerle kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin yola sızan yakıtların, bir kazaya sebep olmaması amacı ile yaptığı temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı

ARAÇ KUYRUĞU UZADIKÇA UZADI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde oluşan uzun araç kuyrukları ise havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı
4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı
4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 17:52:53. #1.15#
title