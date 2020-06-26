4 kişinin öldüğü 'akraba kavgası' sanıklarına 4'er kez müebbet istemi
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4 kişinin öldüğü 'akraba kavgası' sanıklarına 4'er kez müebbet istemi

BOLU'nun Seben ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

4 kişinin öldüğü 'akraba kavgası' sanıklarına 4'er kez müebbet istemi
26.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:55

BOLU'nun Seben ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Hasan, Hatice, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın; Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 4'er kez ömür boyu hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olay, 2018 yılının Şubat ayında meydana geldi. Tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının öncekine göre daha uzun olduğu ve yolu daralttığı gerekçesiyle aralarında husumet olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç tartışmaya başladı. Gerginlik, araya girenler tarafından sona erdirildi. Daha sonra yeniden başlayan tartışma, ailelerden diğer bireylerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç yaşamını yitirirken, yeğeni Soner Büyüktopaç da ağır yaralandı. Yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç'ın, aldığı sopa darbeleriyle diğer aile bireylerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç ve Hatice, Metin ve Soner Büyüktopaç gözaltına alındı. Büyüktopaç ailesinin 7 ferdi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Soner Büyüktopaç ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADIDuruşmada, araştırılacak başka konu kalmadığını belirten mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısından esasa ilişkin mütalaasını sunmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanıklar Metin ve Soner Büyüktopaç'ın, Zeki Büyüktopaç'a karşı işledikleri 'silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada Hasan, Hatice, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın; Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 4'er kez ömür boyu hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca bu sanıkların Mehmet, Soner ve Metin Büyüktopaç'a karşı işledikleri 'birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada; Onur Büyüktopaç'ın Eşref Akar'a yönelik 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar, 'korku, kaygı ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma' suçundan da cezalandırılması talebinde bulunuldu.ÇOCUKLARININ TAHLİYESİNİ İSTEDİSöz verilen tarafların avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre isterken, tutuklu sanıklar Mustafa ve Onur Büyüktopaç da tahliyelerini talep etti.Zeki Büyüktopaç ise oğulları Mustafa ve Onur'un suçsuz olduğunu savunarak, çocuklarının tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için erteledi.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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