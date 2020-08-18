4 kilometrelik yeni bağlantı yolu İldem'e hayırlı olsun
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4 kilometrelik yeni bağlantı yolu İldem'e hayırlı olsun

Melikgazi Belediyesi İldem bölgesinde ulaşımı daha konforlu hale getirmek için başlattığı 4 kilometrelik bağlantı yolunda çalışmaları tamamlayarak hizmete sundu.

4 kilometrelik yeni bağlantı yolu İldem'e hayırlı olsun
18.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:09

Melikgazi Belediyesi İldem bölgesinde ulaşımı daha konforlu hale getirmek için başlattığı 4 kilometrelik bağlantı yolunda çalışmaları tamamlayarak hizmete sundu.

Yeşilyurt Mahallesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarına katılan ve ekiplerden yolun son durumu hakkında bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

"Yeşilyurt TOKİ'deyiz. Yaklaşık 3 aydır süren alt yapı çalışmamız tamamlandı. KCETAŞ, KASKİ, Kayserigaz, Telekom ve belediyemiz 3 aydır süren hummalı alt yapı çalışmalarını tamamladık. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak 4 kilometrelik yolu asfalt ile buluşturduk. Burada farklı bir çalışma daha yaptık. Özellikle İldem bölgesindeki vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak üzere 4 kilometrelik bisiklet hattı, yaya kaldırımı, ağaçlandırma ve asfaltımız şuanda son aşamaya geldi. 15 gün içinde ağaçlandırmayla birlikte eksiklerimizi de tamamlayıp yolumuzu tamamlayacağız. İldem'i Yeşilyurt TOKİ'ye bağlayacak olan ana aksımız tamamlanmış oldu. Burası TOKİ bölgesine büyük katkı sunacak. Bu yol önemli bir güzergah haline geldi ve çevre yol hükmünde bir yol oldu. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından takdir topluyor. Bizde halkımızda aldığımız güç ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim kaza bela vermesin. Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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