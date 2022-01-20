4 GÜNDÜR KAYIP İŞİTME ENGELLİ NİHAL BULUNDU

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde pazar günü 'Anneanneme gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan işitme engelli Nihal Babayiğit (21), dün Gazipaşa'da bulundu. Ailesinin kendisinin bulunmasına yönelik yardım talebinden haberdar olup polise giden Nihal, ifadesinde sosyal medyada tanıştığı arkadaşının yanına gitmeye çalıştığını söyledi.

Serik'te annesi Derya Babayiğit ile yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, pazar günü öğle saatlerinde, anneannesine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan aile, polise başvurdu. Polis arama başlatırken, aile kayıp başvurusunda bulundukları Nihal'in bulunması için yardım istedi. Polis arama çalışmalarını sürdürürken Nihal, dün akşam saatlerinde Gazipaşa'da bulundu. Evden ayrılmasının ardından ailesinin yardım çağrısını öğrenen Nihal, Gazipaşa'da polise başvurdu. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 gündür haber alınamayan Nihal Babayiğit'in ifadesine başvurdu.

Nihal ifadesinde, Evden ayrıldıktan sonra annemin, benim bulunmam için yardım istediğini gördüm. Gazipaşa'da polise gittim. Sosyal medyada tanıştığım Batmanlı arkadaşımın yanına gitmeye çalışıyordum. Onunla evlenmeyi düşünüyordum dedi. Polisin aileye haber vermesinin ardından Serik'ten Gazipaşa'ya gelen baba Vedat Babayiğit ve akrabaları, Nihal ile buluştu. Polis işlemlerin ardından Nihal'i aileye teslim etti. Vedat Babayiğit, Allahın izniyle bulduk. Çok sevinçliyiz. Bugün 4'üncü gün. Bulunmasa kahrolurduk. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline de çok teşekkür ediyorum diye konuştu.