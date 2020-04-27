4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 4. gün iftar menüsü!

27.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:02
4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

4. GÜN İFTAR MENÜSÜ

4. günün iftar menüsünde Türk mutfağının özel lezzetlerinden seçme yemekler var. Ezogelin çorbası ile lezzetli bir başlangıç yaptıktan sonra Özbek pilavı ve pastırmalı kuru fasulye ile iftarın tadını çıkarabilirsiniz. Çoban salatanın eşlik edeceği iftarda şekerpare ile lezzetli bir final yapabilirsiniz.

EZOGELİN ÇORBA

4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ÖZBEK PİLAVI

4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

PASTIRMALI KURU FASULYE

4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ÇOBAN SALATA

4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ŞEKERPARE

4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

2 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet kuru soğan, 6 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı nane, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur

Servis için: 1 tatlı kaşığı pul biber, 1/2 adet limon suyu

YAPILIŞI

Ezogelin çorbası yapımıza suyu geniş bir tencerede kaynatarak başlayın. Yıkadığınız ve suyunu süzdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye alın. 32 yemek kaşığı bulguru, 3 yemek kaşığı pirinci ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık yarım saat pişirin. Ayrı bir tavada da 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Küp küp doğranmış 1 adet soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Naneyi de ekleyip 2 dk. daha karıştırın. Kavrulan sosu ocaktan indirin. Bakliyatları kaynattığınız tencereye tavada kavrulan sosu aktarın. Ardından çorbayı karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Pul biber ve limon suyu ekleyip sıcak şekilde çorbayı servis edin. Afiyet olsun.

ŞEKERPARE TARİFİ

Şekerpare tarifi için gerekli malzemeler:

1 çay kaşığı silme kabartma tozu, 125 gram oda ısısında margarin, 3 çorba kaşığı silme irmik, 1 çay bardağı fındık, yarım su bardağı pudra şekeri, 1/ 5-2 su bardağına yakın un, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya

Şekerpare tarifi yapılışı:

Karıştırma kabına pudra şekerini ve yağı koyup karıştırın. Karışıma yumurta ilave edip karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu, irmiği,unu ve vanilyayı ilave edip kulak memesi kıvama gelene kadar karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerlerine fındık içi koyun. Bezeleri yağlı fırın tepsisine dizin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Şerbeti için suyu ve şekeri tencereye koyup hafif sarımsı renge gelene kadar karıştırın. Yaklaşık 10-15 dakika pişirin. İndirmeye yakın zamanda limonu ekleyip 2-3 dk daha pişirin. Pişen şerbeti ılıması için kenara bırakın.

Şekerpareleri fırından alıp 2 dk bekletip üzerine şerbeti kepçe yardımı ile dökün. Böylece şekerpare tarifi kolay şekilde yapılmış olacak. Afiyet olsun.

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