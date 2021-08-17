4. doz aşı olacaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin

Koronaya karşı başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, dün sabah 2 doz Sinovac olan vatandaşlara AB vizesinde gerek duyulan 2 doz BioNTech aşısı için 4. doz randevuları açıldı. Prof. Dr. Vedat Bulut, "Aşıların işlevi, içeriği ve çalışma prensiplerini bildiğimizden, 4. dozu olanlarda sağlık sorunu olmaz. Aşıların on binde bir yan etki riskine karşı dördüncü doz olan her vatandaş 35 dakika boyunca, aşı oldukları sağlık kurumundan ayrılmasın." dedi.

Sağlık Bakanlığı dün korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanındı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar ile 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. aşı hakkı verildi. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verildi.

Milliyet'e konuşan Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, uygulamanın dün sabah başladığını ifade ederek, "Çift doz mRNA aşısı olmayan ve ticaretle uğraşanlar yurt dışında çıkışlarda sıkıntı yaşıyor. AB üyesi ülkeler çift doz mRNA aşısı olmayanlara vize vermiyor.

2 doz inaktif Çin menşeili aşının üzerine 2 doz mRNA uygulamasına ilişkin yeterli bilimsel veri ve çalışma yok. Ancak aşıların işlevi, içeriği ve çalışma prensiplerini bildiğimizden, 4. dozu olanlar da sağlık sorunu olmaz. Aşıların on binde bir yan etki riskine karşı dördüncü doz olan her vatandaş 35 dakika boyunca, aşı oldukları sağlık kurumundan ayrılmasın.

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Vatandaşlar 4. dozun ağır yan etki yapmasından çekiniyor ancak aşını genel prensipleri açısından teorik olarak bir sıkıntı olmaz. Önemli olan 4.dozun ne kadar yarar gösterip göstermeyeceği, bu konuda saha verileri bulunmuyor. Sürecin şeffaf yönetilmesi gerekiyor" diye konuştu.

4KORKMADAN AŞI OLUN

'KORKMADAN AŞI OLUN'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da, 4.doz mRNA aşı sırası gelenlerin aşı yaptırmaktan çekinmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Aslında 4. doz denilen 2. doz mRNA randevusu. Yurtdışına, özellikle da AB ülkelerine gitmek için çift doz mRNA şartı söz konusu.

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İnsanlar korkmadan aşısını olabilir. 2 doz inaktif aşı olanların 2 doz mRNA aşısı olmaları sıkıntı yaratmaz" açıklamasını yaptı. Kardiyoloji Uzmanı Bengi Başer ise 65 üzeri olup, 3. doz hatırlatma dozu yaptıranların da virüsten korunacağını dile getirdi.

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Başer, "Şayet yurtdışına gidecekler varsa karantinaya girmemek için 4.doz aşılarını yaptırabilir. Aşını herhangi bir zararı söz konusu olmaz. Ancak yurtdışına gitme durumu olmayanlar için 2 doz inaktif artı tek doz mRNA aşısı da yeterli olacaktır" diye konuştu.

'EN İYİ SÜRE 9 HAFTA'

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise AB üyesi ülkelerin Türkiye'den gelenlere aşı durumuna bakmaksızın karantina uyguladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"AB ülkeleri istiyor diye gereksiz uygulama yapılırsa aşı reaksiyonuna bağlı oluşacak sorunlar nedeniyle, aşı karşıtlarının eline koz verilmiş olunur. Zaten 3. doz uygulaması aslında güçlendirici dozdur. Kısa sürede aşı yapıldığında daha iyi antikor elde etmezsiniz aksine yan etki riskiniz artar. Çalışmalar göstermiştir ki; 1. ve 2. doz arasındaki en iyi süre 9 haftadır."