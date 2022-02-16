4 aylık hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı (2)

BALIKESİR (DHA) - HAZAL'I 19 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Hazal Alpyörük'ün, vücudunun çeşitli bölgelerinde 19 bıçak darbesi tespit edildi. Alpyörük' daha önce birlikte yaşadığı Kadir Meşe'nin yanı sıra onun annesi tarafından da dövüldüğü öne sürüldü. Öldürülen genç kadının amcası Önder Alpyörük, yeğeni ile Kadir Meşe'nin 7 ay önce aileleri tarafından görücü usulü ile tanıştırıldığını söyledi. Çiftin, dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladığını ifade eden Önder Alpyörük, "Kadir daha önce ayağından vurulduğu için aksayarak yürüyordu. Yeğenim güzel olduğu için Kadir bunu kompleks yapıp kıskanmaya başladı. Kıyafetlerine, gezmesine karışmış. Defalarca dövmüş. Hatta bir dönem evden çıkmasın, diye kapıyı bile üzerine kilitlemiş. Yeğenim 1 ay önce ailesinin yanına geri dönmüştü" dedi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Hazal Alpyörük'ün cenazesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Adile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),