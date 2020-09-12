4 aylık eşini tüfekle ağır yaraladı 4 aylık eşini tüfekle ağır yaraladı ADANA'da, Gökhan A. (19), 4 ay önce evlendiği eşi Çiçek A.'yı (20), pompalı av tüfekle vurarak ağır yaraladı.

4 aylık eşini tüfekle ağır yaraladı



ADANA'da, Gökhan A. (19), 4 ay önce evlendiği eşi Çiçek A.'yı (20), pompalı av tüfekle vurarak ağır yaraladı. Gökhan A., olaydan sonra kayıplara karıştı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi 47034 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir yakının aile içi gerçekleşen nişanına giden Gökhan A. ve Çiçek A., eve döndüklerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yakınlarının araya girmesine rağmen yatıştırılamayan Gökhan A., amcasının kızı olan ve 4 ay önce evlendikleri öğrenilen eşi Çiçek A.'ya evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Koluna, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yaralanan genç kadın, kanlar içinde yığılırken, Gökhan A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek A., ameliyata alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan Gökhan A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA