4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı

İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Haberler | Sağlık

4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı Korona virüs vaka sayılarının yüksek olduğu Amasya'da, 4 ay aradan sonra ilk defa kurulan cumartesi pazarında, zabıta ve polis ekipleri vatandaşları "size bir şey olmasın" diyerek tek tek uyardı.

Koronavirüs yüzünden kaybedilen koku duyusunun, eğitimle geri kazanılabileceği ortaya çıktı
Koronavirüs yüzünden kaybedilen koku duyusunun, eğitimle geri kazanılabileceği ortaya çıktı
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı

4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı

AMASYA - Korona virüs vaka sayılarının yüksek olduğu Amasya'da, 4 ay aradan sonra ilk defa kurulan cumartesi pazarında, zabıta ve polis ekipleri vatandaşları "size bir şey olmasın" diyerek tek tek uyardı.

Amasya'nın Suluova İlçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suluova Belediyesi zabıta ekipleri, salgına karşı vatandaşların daha duyarlı olması için ortak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, virüs bulaşma riskinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak için adeta seferber oldu. Ekipler pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak broşürler dağıttı, vatandaşlara sözlü olarak uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Polisin vatandaşa yaptığı uyarılarda," Devletimiz ve bizler sizler için 7-24 sahadayız. Yeterki, size bir şey olmasın" ifadelerini kullanması ise vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar ve pazarcı esnafları," Devletimiz bizim için uğraşıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere de kurallara uymak düşer" diyerek polis ve zabıta ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

Suluova Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Adnan Sözen ise yaptığı açıklamasında," Pandemi yasaklarından dolayı cumartesi pazarımız 4 aydır cuma günleri hizmet vermekte idi. Cuma günleri birçok esnaflarımızın işleri düşüktü. Pazarcı esnaflarımızın taleplerini İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza ilettik sağ olsunlar bizlere destek verip cumartesi pazarımızı tekrar kurmamıza müsaade ettiler. Esnafımız gelen müşterileri özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına karşı uyarıyor, bizler de takipçisi olarak polisimize ve zabıta ekiplerimize destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı
4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı
4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı
4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Demir Çelik Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 ay sonra kurulan ilk cumartesi pazarında vatandaşlara uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 09:04:58. #1.16#
title