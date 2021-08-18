4: 3'e karşı 16: 9 – CS: GO'da hangi çözünürlük daha iyi?

CS: GO'daki en iyi çözünürlük hangisi?

4: 3'e karşı 16: 9 – CS: GO'da hangi çözünürlük daha iyi?

Özellikle Counter-Strike, veya gibi rekabetçi FPS oyunlarında oyuncular uzun süredir farklı ayarlarla uğraşıyorlar. Renk ve boyut, fare duyarlılığı veya grafik ayarları ilk başta önemsiz görünebilir ancak doğru şekilde optimize edildiğinde büyük bir etkisi olabilir. Profesyonel Counter-Strike sahnesi bile bu konuda bölünmüş durumda.

Temeller

Bugünlerde hemen hemen her video oyunu 1920×1080 piksel (Full HD) standart çözünürlük için tasarlanmıştır. Bu çözünürlüğün genişlik/yükseklik oranı 16: 9'dur. Bu oranlara genel olarak en boy oranı denir. Tabii ki bu en boy oranı bu belirli çözünürlüğe bağlı değildir ve 4K UHD veya 8k UHD gibi birçok başka çözünürlükte olabilir.

FPS oyunları için görünüm ve grafiklere değil, oynanışa ve performansa odaklanılmalıdır. Bu nedenle birçok oyuncu farklı en boy oranları arasında kararsız kalıyor. Yaygın olarak 16: 9 en boy oranının yanı sıra diğer popüler formatlar 4: 3, 16: 10 ve 5: 4'tür. Rakamlar birbirine ne kadar yakınsa, 1: 1 oranındaki bir kareye o kadar yakın olursunuz.

Daha kare bir çözünürlük seçerseniz görüntü ortaya doğru küçüldüğünden, yanlarda siyah çubuklar alırsınız. Pek çok oyuncu, görüntüyü tüm ekrana yayarak bu siyah çubukların etrafından dolaşmayı tercih ediyor. Buna uzatılmış çözünürlük denir.

Counter Strike: Global Offensive piyasaya sürüldüğünde, genişletilmiş çözünürlükle oynamak zaten yapıldı. GeT_RiGhT, bu tuhaf görünümlü ayar ile bir çok turnuva kazandı ve büyük ilgi görmesine neden oldu.

Fakat bu ayarların hepsini oyunda uygulayamazsınız. Genellikle monitörünüzü grafik kartınızın seçenekleriyle yapılandırmanız gerekir. NVIDIA kullanıcılarının bu ayarı düzeltmek için masaüstüne sağ tıklamaları yeterlidir.

CS: GO'da hangi çözünürlük daha iyi?

Görüş alanı ve grafikler

Standart çözünürlüğünüzü değiştirmeye değer mi? En yaygın iki görüntü oranı olan 16: 9 ve 4: 3'e daha yakından baktık.

16: 9 formatı, küçültülmüş oranlara göre önemli bir avantaja sahiptir. Görüntü daha geniş olduğu için daha geniş bir görüş alanına sahip olursunuz ve ekranın sınırındaki düşmanları görmenizi sağlar. 4: 3 oyuncular için görüntü kesildiği için ekranın kenarında neler olup bittiğini göremezler. Bu, profesyonel oyunda birkaç kez oldu ve aşağıdaki gibi olaylara neden olabilir:

Elbette, daha yüksek piksel miktarına sahip en-boy oranı da daha iyi bir görünüme sahip olacaktır. Ancak bu, hızlı atıcılar için önemli değildir, çünkü birçok oyuncu, oyunlarına yardımcı olacaksa daha kötü grafiklere sahip olmayı tercih eder. Özellikle kare hızınız daha az piksele sahip olmaktan yararlanabilir. Ancak çözünürlüğü ne kadar düşük ayarlarsanız görüntü o kadar pikselli hale gelir.

4: 3 en boy oranı daha küçük bir görüntü bölümü gösterdiğinden, tek bir noktaya daha kolay odaklanabilirsiniz. Bu "tünel görüşü", oyundaki önemli noktalara konsantre olmanıza yardımcı olabilir.

Oyuncu modelleri ve hareketi

Oyuncuların 4: 3 en boy oranını tercih etmelerinin ana nedeni karakter modellerindeki değişiklik. Genişletilmiş çözünürlük, her şeyin daha büyük görünmesine neden olur. Oyuncu karakterleri için model, uzatılmış çözünürlükle neredeyse %50 daha büyük. Bu, düşmanları vurmanızı daha kolaylaştıracaktır.

Teorik olarak modeller, ekranda görüntülenen her şey de esnetildiği için daha büyük değildir. Ancak, yalnızca oyuncu modellerine odaklanma ve bu ayarın büyük bir avantaj sağlayan ortamı görmezden gelme eğilimindeyiz.

4: 3 oranındaki hareket de daha hızlı ve daha akıcı hissettiriyor. Özellikle zıplarken veya Bunnyhopping yaparken farkı görecek ve daha dinamik bir oyun deneyimi yaşayacaksınız. Üstelik silahların kontrolü de daha kolay.

Profesyonellerin görüşleri nelerdir?

Ayarlar her zaman kişisel tercihlere göre olacak ve oyuncuların karşı tarafa önemli bir avantaj sağlamasına neden olmadı. Ancak birçok CS: GO profesyoneli 16: 9'dan uzaklaştığından, farklı çözünürlüklerin avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

Sizce en iyi çözünürlük ayarı hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros