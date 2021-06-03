'Elinde bir güç olsa ne yapardın?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
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'Elinde bir güç olsa ne yapardın?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

'Elinde bir güç olsa ne yapardın?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, "Elinde bir güç olsa, kadınlar için ne yapardın?" sorusuna çarpıcı bir cevap verdi

Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, Laurentius dergisinin ilk sayısı için Zeynel Abidin Ağgül'ün objektifleri karşısına geçti.

Güzel oyuncu, Laurentius dergisinin mayıs sayısında yer alan röportajda kendisine yöneltilen "Elinde bir güç olsa, kadınlar için ne yapardın?" sorusuna "Kadınların korkusuzca yaşayabileceği bir yer" şeklinde cevap verdi.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

'Elinde bir güç olsa ne yapardın?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
'Elinde bir güç olsa ne yapardın?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Kaynak: Snob Magazin

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