38 nerenin plaka kodu? 38 plakası nereye ait, hangi il? Kayseri ilçeleri plaka harfleri
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38 nerenin plaka kodu? 38 plakası nereye ait, hangi il? Kayseri ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 38 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 38 plakası nerenin, 38 plaka kodu hangi ile ait?

38 nerenin plaka kodu? 38 plakası nereye ait, hangi il? Kayseri ilçeleri plaka harfleri
12.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:37

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 38 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

38 NERENİN PLAKASI?

38 plakası hangi ile ait : Kayseri

38 plakası Kayseri iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 38 ile başlıyorsa bu Kayseri'ye ait demektir. Kayseri'nin plakası 38'dir. Bir önceki kod olan 37 ise Kastamonu'ya aittir. 39 plaka kodu ise Kırklareli şehrine aittir. Peki Kayseri ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

KAYSERİ İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 38 olan Kayseri'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Kayseri'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 38 Kayseri plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Kocasinan ilçesi plaka harfleri :

38 AB 001 - 38 AZ 999

38 BA 001 - 38 BZ 999

38 DA 001 - 38 Z 999

38 BA 001 - 38 BZ 999

38 EA 001 - 38 EZ 999

38 FA 001 - 38 FM 999

38 FN 001 - 38 FP 999

38 FV 001 - 38 FZ 999

38 GA 001 - 38 GZ 999

38 HB 001 - 38 HZ 999

38 JA 001 - 38 JZ 999

38 KA 001 - 38 KZ 999

38 LA 001 - 38 LZ 999

38 HB 001 - 38 HZ 999

38 M 0001 - 38 M 0558

38 MA 001 - 38 MA 999

38 NA 001 - 38 NZ 999

38 PA 001 - 38 PZ 999

38 RA 001 - 38 RZ 999

38 S 0001 - 38 S 9999

38 SA 001 - 38 SZ 999

38 T 0001 - 38 T 9999

38 UA 001 - 38 UZ 999

38 VA 001 - 38 VZ 999

38 YB 001 - 38 YZ 999

38 ZA 001 - 38 ZZ 999

Yahyalı ilçesi plaka harfleri :

38 D 0001 - 38 D 9999 aralığında

Pınarbaşı ilçesi plaka harfleri :

38 E 0001 - 38 E 9999

38 FS 001 - 38 FS 999

38 HA 001 - 38 HA 999

38 HMZ 001 - 38 HMZ 999

Yeşilhisar ilçesi plaka harfleri :

38 F 0001 - 38 F 9999

38 MY 001 - 38 MY 999

38 YA 001 - 38 YA 999

Bünyan ilçesi plaka harfleri :

38 FL 001 - 38 FL 999

38 H 0001 - 38 H 9999

38 HC 001 - 38 HC 999

38 MU 001 - 38 MU 999

Develi ilçesi plaka harfleri :

38 FR 001 - 38 FR 999

38 FT 001 - 38 FU 999

38 MV 001 - 38 MV 999

38 TA 001 - 38 TZ 999

38 nerenin plaka kodu? 38 plakası nereye ait, hangi il? Kayseri ilçeleri plaka harfleri

Sonuç olarak 38 plakası Kayseri şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KAYSERİ PLAKA KODU KAÇTIR?

Kayseri ilimizin plaka kodu 38'dir. Yollarda gördüğümüz 38 plakalı arabalar Kayseri şehrine ait demektir.

KAYSERİ TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kayseri telefon alan kodu 352'dir. Yani 0352 numarasıyla başlayan telefon kodları Kayseri şehrine aittir.

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