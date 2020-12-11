376 Alan kodu nerenin? Çankırı alan kodu kaç? 0376 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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376 Alan kodu nerenin? Çankırı alan kodu kaç? 0376 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:27
376 Alan kodu nerenin? Çankırı alan kodu kaç? 0376 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0376 bu alan kodlarından birisidir. Peki 376 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Çankırı'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0376 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Çankırı'nın alan kodu kaçtır? 376 neresi, nereye ait, nereden aramış?

376 NERENİN ALAN KODU?

0376 : ÇANKIRI

0376 alan kodu Çankırı iline aittir. Çankırı'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0376 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Çankırı'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 376 kodu yazar.

0376 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0376 telefon kodu Çankırı iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Çankırı şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 376 'dır. Yani Çankırı'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0376 kodu geçmektedir.

ÇANKIRI'NIN ALAN KODU NEDİR?

Çankırı'nın alan kodu 0376 'dır. Çankırı'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0376 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Çankırı ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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