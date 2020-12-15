372 Alan kodu nerenin, nereye ait? Zonguldak alan kodu kaç? 0372 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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372 Alan kodu nerenin, nereye ait? Zonguldak alan kodu kaç? 0372 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

15.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:33
372 Alan kodu nerenin, nereye ait? Zonguldak alan kodu kaç? 0372 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0372 bu alan kodlarından birisidir. Peki 372 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Zonguldak'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0372 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Zonguldak'ın alan kodu kaçtır? 372 neresi, nereye ait, nereden aramış?

372 NERENİN ALAN KODU?

0372 : ZONGULDAK

0372 alan kodu Zonguldak iline aittir. Zonguldak'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0372 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Zonguldak'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 372 kodu yazar.

0372 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0372 telefon kodu Zonguldak iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Zonguldak şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 372 'dir. Yani Zonguldak'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0372 kodu geçmektedir.

ZONGULDAK'IN ALAN KODU NEDİR?

Zonguldak'ın alan kodu 0372 'dir. Zonguldak'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0372 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Zonguldak ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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