35 yılda 5 bin antika eşya biriktirdi, kendi müzesini kurdu
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Sivas

35 yılda 5 bin antika eşya biriktirdi, kendi müzesini kurdu

35 yılda 5 bin antika eşya biriktirdi, kendi müzesini kurdu Sivas'ın Zara ilçesinde bir emlak danışmanlığı yapan Cemalettin Temur, 35 yılda topladığı 5 bin antika eşyayı kendisine ait müzesinde sergiliyor.

16.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:26
35 yılda 5 bin antika eşya biriktirdi, kendi müzesini kurdu

35 yılda 5 bin antika eşya biriktirdi, kendi müzesini kurdu

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bir emlak danışmanlığı yapan Cemalettin Temur, 35 yılda topladığı 5 bin antika eşyayı kendisine ait müzesinde sergiliyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde ilçe merkezinde 10 yıldır emlak sektöründe hizmet veren 51 yaşındaki Cemalettin Temur, hayatı boyunca biriktirdiği antika eşyaları, iki daireden oluşan ofisinde kurduğu müzesinde sergiliyor.

Yıllık bin civarında vatandaşın ziyaret ettiği müzede, misafirlerine eşyalar hakkında bilgiler veren Temur, müze ziyareti sonrasında yöresel yemek ve tatlılardan oluşan sofrasında yemek ikramında bulunuyor. Ücretsiz olarak müzeyi gezen vatandaşlar, ziyaret sonunda kendilerine ikram edilen yemeklerden tadarken, taş plaklardan müzik dinleme imkanı buluyorlar.

İlçedeki tek müzenin sahibi Temur, Ermeni, gurbetçi kafilelerini, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler, çeşitli oda yönetimlerini ağırladığı ofisinde özel olarak bulundurduğu aşçılar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerle de konuklarının dikkatini çekiyor.

Müze ve Salon olarak iki kısımdan oluşan yaklaşık 300 metrekarelik ofisinde günde ortalama 25 kişiyi ağırlayan Temur, "Geçtiğimiz yıl açtığım yeni ofisimle en büyük hayalimi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum" dedi.


Tüm eski ürünleri topluyor

Temur yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan eski eşyaları toplamaya hevesim vardı. İlk olarak 80'li yıllarda pul koleksiyonuyla başladım. 86 yılından itibaren pazarcılık işleriyle iştigaldim, İmranlı, Divriği, Refahiye pazarlarına gidiyordum. Pazarlara gittiğim dönemlerde elektronik eşya, radyo, fotoğraf makinesi, ışıldak, cüzdan gibi ürünler satıyordum. Zaman zaman eski ürünleri bana getirerek, bendeki ürünlerle takas etmek isteyenler oldu. Yeni radyoları, eski radyolarla takas ediyordum. İmranlı pazarında bir müşterimin bana getirdiği çanta gramofona karşılık ihtiyacı olan ürünleri alarak bir takas yaptık. Üzerinde de Zeki Müren'e ait bir plak vardı, çaldığımızda sanki sanatçı yanımızdaymış gibi bir his uyandırdı. Bu vesileyle gramofonlara ve taş plaklara meylim oldu" dedi.


35 yıldır topluyor

35 yıldır eski eşya topladığını ifade eden Temur, "Topladığım eşyaları eski evimin alt katında ufak bir yerde sergilemeye başladım, 2000 yılında bu sergiyi açtım. Şimdi de iki daireden oluşan yeni yerinde sergilemeye devam ediyorum. Koleksiyonerlerin kimi sadece çakmak topluyor, kimi saat, kimi tespih, plak koleksiyonu yapıyorlar ama ben hepsini toplamaya çalıştım. Radyo, çakmak, tespih, saat, pul, para, teneke kutu, anahtar, taş plak koleksiyonum var. Binden fazla taş plağım, 45'lik plaklarım, gramofonlarım, biblolar, süs eşyalarım var. Bunların yanı sıra evrak da topluyorum. Zara'ya ait eski tapular, mektuplar, zarflar, sözleşmeler de topluyorum" diye konuştu.

Müzesinde 5 bin civarında ürün bulunduğuna değinen Temur, "Müzemizdeki en yaşlı ürünümüz, 300 yıllık, en genç ürünlerimiz de 40-50 yıl civarındadır. Çanta gramofon, salon gramofon, borulu gramofon türlerinde 10 gramofonumuz mevcuttur. Bir tona yakın bakır koleksiyonumuz bulunmaktadır. Bunlar Zara'mızın bir kültürü, yeni nesillerimize aktarılacak, yeni nesillerin görüp, tanıyıp, bileceği bir miras olarak bırakmak istiyorum" şeklinde konuştu.

35 yılda 5 bin antika eşya biriktirdi, kendi müzesini kurdu

Kaynak: İHA

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35 yılda 5 bin antika eşya biriktirdi, kendi müzesini kurdu

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