35 milyon yıllık oluşumda ezan sesi yankılandı

08.09.2019 09:52

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kocain ve Karain Mağaralarını inceledi. 35 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Kocain Mağarası'nda bir hafız tarafından okunan ezan, ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, mağara turizmini geliştirmek adına Antalya'da bulunan Kocain ve Karain mağaralarında incelemelerde bulundu.



Vali Karaloğlu'na Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç de eşlik etti.



Heyet, ilk olarak Döşemealtı ilçesine bağlı Ahırtaş Mahallesi'nde bulunan Kocain Mağarası'nı ziyaret etti. Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, mağaraya girilmeden önce, mağaranın tarihi hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.



Anıtsal sarkıt ve dikitlerden oluşan mağarayı inceleyen Vali Karaloğlu'nun ricası üzerine, açık alandaki protokol konuşmalarında ses sistemine destek vermek amacıyla orada bulunan Muratpaşa Camisi görevlisi İrfan Keskin tarafından ezan okundu. Elektrik sistemi ve mikrofon olmadan okunan ezan, içinde dev sarkıt-dikitlerin yanı sıra, kar beyazı oluşumları da barındıran tarihi mağaranın her köşesinde yankılandı.



"Kentimizi tanımıyoruz"



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, güzel bir gezi programı düzenlediklerini belirtti. Karaloğlu, "Bülent Genç yanıma geldi. Bana, 'Türkiye'de tespit edilmiş 3 bin 705 mağara var. Bunun 735 tanesi Antalya'da' dedi. Ben de ona, 'Bülent sen bunu bana geç söyledin. 3 senedir Antalya'dayım daha önce gelmeliydin' dedim. Antalya'daki mağaralardan sadece 8'ini biliyorsak bir yerde eksiğimiz var demektir. Bu eksikliği tamamlamak gerekiyor. Bu programı beraberce organize ettik. Hepimiz için ilginç ve öğretici olan gezimizi yaptık. Antalya, yüce Allah'ın birçok özellik verdiği bir şehir ama içinde yaşayanlar olarak bizler kentimizi tanımıyoruz. Bu doğa harikası yer Antalya'ya sadece 40 dakika. Anket yapılsa, bu mağarayı bilen ve gören kişinin sayısı çok azdır" dedi.



"Allah rızası için kimse burayı kazmasın"



Antalya'nın değerlerinin sahiplenmesi ve korunması gerektiğinin altını çizen Vali Münir Karaloğlu, "Biz, ezberlediğimiz işi yapıyoruz. Deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkışmışız, yenilik peşinde koşan yok. Şu güzel mağarayı daha çok insana gösterebilmemiz, itinayla korumamız lazım. Mağaralarda define yok, efsane var. Birileri kazmayı, küreği alıp gelip buralara zarar veriyor. Allah rızası için kimse burayı kazmasın. Burada ne olabilir? Hep beraber gezdik, gördük. Doğal oluşumlar, milyonlarca yılda oluşan sarkıtlar, dikitler, sütunlar var. Milyonlarca yılda oluşmuş jeolojik oluşumlar var" ifadelerini kullandı.



Antalya'nın keşfedilmeyen mağaralarındaki değerleri öne çıkarmaya devam edeceklerine işaret eden Karaloğlu, kentin mağaraları, kanyonları ve şelaleleri ile ilgili çok yakında çalışma yapacaklarını bildirdi.



Heyet, Kocain Mağarası'ndaki incelemenin ardından yine Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Mağarası'nı ziyaret etti.



Karain Mağarası'nın, arkeolojik değerler konusunda çok önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, insanlığın hikayesinin yattığı bir yerde olduklarını dile getirdi.



Mağarada 1940'lardan bu yana kazıların yapıldığını söyleyen Karaloğlu, mağaranın çevre düzenlemelerinin iyi olduğunu belirtti. Vali Münir Karaloğlu, mağaraya en kısa zamanda ahşaptan bir yürüyüş yolu yapılacağını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA