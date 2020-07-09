35 evin yandığı köyde, enkaz altındaki eşyalarını arıyorlar
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35 evin yandığı köyde, enkaz altındaki eşyalarını arıyorlar

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yanan 35 evde oturanlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı.

35 evin yandığı köyde, enkaz altındaki eşyalarını arıyorlar
09.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:49

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yanan 35 evde oturanlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Ahırların da yandığı bölgede kullanılamaz hale gelen evinde arama yapan Havva Korkmaz, altınlarını bulunca büyük sevinç yaşadı. 

Dokumacılar köyündeki evin çatısında, 7 Temmuz günü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere sıçradı. Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, 35 ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yananlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Yanan evinde altınlarını arayan Havva Korkmaz, "Zararımız gözler önünde, evde 30'a yakın altınım vardı. Onları aradım ve birçoğunu buldum. Birkaç tanesi kaldı, onları da arayacağım. Evdeki tüm eşyalar yanmış durumda" dedi.

Evlerinin yandığını belirten Mehmet Korkmaz (10) da tabletinin yanmasına çok üzüldüğünü söyledi.'5 BİN LİRAYA SATTIĞIM TOSUNUN PARASI YANDI'Yangın nedeniyle hiçbir şeylerinin kalmadığını anlatan İbrahim Kara ise "Evim ve ahırım kül oldu. Şimdi de tarlayı sulayacağım ama kazma, kürek yok. Yanan evde kazma ve kürek arıyorum. Hayvanlarımızı da komşumuzun ahırına götürdük. Bizler mağdur durumdayız. Ayrıca evimde biraz param vardı. 4 gün önce 5 bin liraya sattığım tosunun parası da yandı. En kısa sürede yardım bekliyoruz" diye konuştu.'TAVUKLARIM YANDI, EN ÇOK ONA ÜZÜLÜYORUM'Evinin ve ahırının kül olduğunu anlatan Mihriban Kuru, "Yangında 3 tavuğum ve 3 arı kovanım yandı, en çok onlara üzülüyorum. Kalacak yerimiz yok" dedi. 2 katlı evinin, 2 ambarının ve ahırının yandığını belirten Fatma Parça da "Her şeyimiz kül oldu. Yetkililerden sadece evimizi yapmalarını istiyoruz. Kalacak yerimiz yok" diye konuştu. AK PARTİ'Lİ BALTA: YARALARI SARACAĞIZ

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çakaloğlu Dokumacılar köyüne gelerek, bölge halkına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. AK Parti'li Balta, "Büyük bir afet yaşadık ama en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ancak 35 ev yanmış durumda. Cami dışında yanmayan bir yapı kalmadı. Vatandaşlarımızın evleri ve eşyalar kül oldu. Onların yaralarını sarmak ve yeniden bir düzen kurmak için gereken yapılacak. Bölgemizde bu tür yangınları sürekli yaşıyoruz. Bunun nedenleri üzerinde duruyoruz. Buradaki elektrik tesisatları eski ve şimdiki elektrik gücüne uygun değil. O nedenle pek çok yangının bu nedenden kaynaklandığını görüyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

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