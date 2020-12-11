342 Alan kodu nerenin? Gaziantep alan kodu kaç? 0342 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0342 bu alan kodlarından birisidir. Peki 342 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Gaziantep'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0342 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Gaziantep'in alan kodu kaçtır? 342 neresi, nereye ait, nereden aramış?

342 NERENİN ALAN KODU?

0342 : GAZİANTEP

0342 alan kodu Gaziantep iline aittir . Gaziantep'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0342 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Gaziantep'ten aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 342 kodu yazar.

0342 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0342 telefon kodu Gaziantep iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Gaziantep şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 342 'dir. Yani Gaziantep'ten arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0342 kodu geçmektedir.

GAZİANTEP'İN ALAN KODU NEDİR?

Gaziantep'in alan kodu 0342 'dir. Gaziantep'te yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0342 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Gaziantep ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.