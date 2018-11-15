33 Yaşındaki Yamyam, "İnsan Yemekten Bıktım" Deyip Elindeki İnsan Bacağıyla Polise Teslim Oldu
Güney Afrika'da 33 yaşındaki yamyam, elinde kesilmiş bir insan bacağı ile polis merkezine gidip "İnsan yemekten bıktım" diyerek teslim oldu.
Güney Afrika'nın Escourt şehrinde 33 yaşındaki Nino Mbatha isimli yamyam, elinde kesilmiş bir insan bacağı ile polis merkezine gidip "İnsan yemekten bıktım" diyerek teslim oldu.
KADINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YEMİŞ
33 yaşındaki yamyam, sarhoş olarak evine dönen Zanele isimli kadını arabasına aldı. Genç kadını kayalık alana götüren yamyam, kurbanını öldürdükten sonra yedi. Zanele'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan polis, kadının ceset parçalarını kayalıklar arasında buldu. Ekipler, kadının parçalarını beton kırma makinesini kullanarak çıkardı.
"İNSAN YEMEKTEN BIKTIM"
Mbatha, "İnsan yemekten bıktım" diyerek polise teslim oldu. Olayla ilgili açıklama yapan polis şefi Thembeka Mbheke, Mbatha'nın polis merkezine kesilmiş bir insan ayağıyla gelip teslim olduğunu ve evinde daha fazla ceset olduğunu söyledi.
3 YAMYAM DAHA TESPİT EDİLDİ
Soruşturmayı derinleştiren polis, Mbatha dışında 3 kişininde yamyamlık yaptığını tespit etti. Olay ile ilgisi olduğu tahmin edilen dördüncü kişi 31 Sithembiso Sithole, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkmadan önce intihar etti.
-
Onlar ne çektiyse beyazlardan çekti.. İnsan yeceksen bari beyazlara yeseydinCevap Yaz 4 2 Yayından KaldırPİLOT: atla uçaga esra,,seni dogru afrikaya uçurayım,kalırsın oralarda;)Yayından Kaldır
-
Bu haber 16 Eylül 2017 nın haberi , başka haber bulamadılar galibaCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Oyle kariyi bende olsam günde 10 ogun yerim maşallah daş daş kayaCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
-
Gel de şimdi et yeCevap Yaz 8 Yayından Kaldır