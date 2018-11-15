33 Yaşındaki Yamyam, "İnsan Yemekten Bıktım" Deyip Elindeki İnsan Bacağıyla Polise Teslim Oldu

Güney Afrika'nın Escourt şehrinde 33 yaşındaki Nino Mbatha isimli yamyam, elinde kesilmiş bir insan bacağı ile polis merkezine gidip "İnsan yemekten bıktım" diyerek teslim oldu.

KADINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YEMİŞ

33 yaşındaki yamyam, sarhoş olarak evine dönen Zanele isimli kadını arabasına aldı. Genç kadını kayalık alana götüren yamyam, kurbanını öldürdükten sonra yedi. Zanele'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan polis, kadının ceset parçalarını kayalıklar arasında buldu. Ekipler, kadının parçalarını beton kırma makinesini kullanarak çıkardı.

Nino Mbatha

"İNSAN YEMEKTEN BIKTIM"

Mbatha, "İnsan yemekten bıktım" diyerek polise teslim oldu. Olayla ilgili açıklama yapan polis şefi Thembeka Mbheke, Mbatha'nın polis merkezine kesilmiş bir insan ayağıyla gelip teslim olduğunu ve evinde daha fazla ceset olduğunu söyledi.

Zanele

3 YAMYAM DAHA TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, Mbatha dışında 3 kişininde yamyamlık yaptığını tespit etti. Olay ile ilgisi olduğu tahmin edilen dördüncü kişi 31 Sithembiso Sithole, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkmadan önce intihar etti.