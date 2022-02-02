'33 lira' cinayetine 22 yıl hapis

BURSA'da, kumar oynanan kahveye kesilen 330 lira cezanın ödenmeyen 33 liralık taksiti yüzünden çıkan kavgada Yıldıray Danışmanoğlu'nu (48) pompalı tüfekle öldürdüğü, Nejdet Namık Yeşilyurt'u (54) ise ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Karakanlı (39) hakkında karar verildi. Tutuklu sanık Karakanlı, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri de uygulanarak, 2 suçtan toplam 22 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Ocak ayında, Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Danışmanoğlu'nun işlettiği kahveye, kumar oynatıldığı gerekçesiyle 330 lira idari para cezası kesildi. Danışmanoğlu, 10 taksitten oluşan cezayı müşteri Mehmet Karakanlı'dan ödemesini istedi. Karakanlı, bu talebi kabul etti ancak daha sonra taksitler nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Olay günü Karakanlı, tartıştığı Danışmanoğlu'nun ağabeyi Yıldıray Danışmanoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdü, Nejdet Namık Yeşilyurt'u ise ağır yaraladı. Karakanlı, daha sonra Kenan Güneşli'nin evine giderek, suç aleti tüfeği sakladı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Mehmet Karakanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanıklar Mehmet Karakanlı ile Kenan Güneşli hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, Karakanlı için 'kasten adam öldürme' ve 'kasten adam öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından 2 kez ömür boyu hapis cezası istedi. Tutuksuz sanık Güneşli hakkında ise 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 6 aydan 10 yıla hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Karakanlı'ya 'adam öldürmek' suçundan 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri de uygulayarak 13 yıl 4 ay, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 22 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kenan Güneşli de 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.