32 yıldır tencere ve çaydanlık tamiratıyla geçimini sağlıyor

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki yaşayan 78 yaşındaki Zeki Yılmaz, 32 yıldır çaydanlık, tencere, tava tamiratı yaparak geçimini sağlıyor.

Askerliğinin ardından bir süre kamyon şoförlüğü yapan Zeki Yılmaz, İstanbul'da çaydanlık, tencere ve tava tamiratı yapan ustaları görünce bu işe yönelmeye karar verdi.

Birkaç yıl yanında çalıştığı ustalardan işi öğrenen Yılmaz, 32 yıl önce memleketi Samsun'a dönerek kendi işini kurdu.

Yılmaz, halen İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 18 metrekarelik iş yerinde çaydanlık ve tencere tamirini sürdürüyor.

Zeki Yılmaz, AA muhabirine, 32 yıldır aynı yerde çaydanlık, tencere ve tava tamiratı yaptığını söyledi.

Evlerdeki paslanmış, dibi kireç tutmuş, yanık oluşmuş, kırılmış tencere, tava ve çaydanlıkları tamir ettiğini anlatan Yılmaz, emekli olmasına rağmen emek, sevgi ve azimle ömrünü adadığı mesleğini ara vermeden sürdürdüğünü dile getirdi.

Yıllardır ailesinin geçimini bu işten sağladığına işaret eden Yılmaz, "İki çocuğum var. Oğlum elektrik mühendisi oldu, kızım da öğretmen. Evlendiler, yuvalarını kurdular. Ben de emekli olmama rağmen burada işlerimi sürdürüyorum. Burası beni mutlu ediyor. Stresimi atıyorum, insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Evde dursam ne olacak. Çocuklarım işi bırakmamı söylüyor ama ben burayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Vaktini mesleği ile değerlendirmek istediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İş yerim kendime ait. Kira ödemiyorum. Çaydanlık ve tencerelere ilk günkü gibi parlatıyorum. Samsun'da bu işi yapan iki kişiyiz. Mesleği devam ettirmek için çırak bulamıyorum. Müşterilerim yeni kap kacak alacaklarına getirip yeniletmeyi tercih ediyor. Parası hiç olmayanlardan da para almıyorum, ürünlerini ücretsiz tamir ediyorum. Onlar da bize dua ediyor."