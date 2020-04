32 yıldır kesintisiz oruç tutuyor Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan 53 yaşındaki Osman Ay, 32 yıldır kesintisiz oruç tutuyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan 53 yaşındaki Osman Ay, mübarek üç aylarda tutarak başladığı oruçta 32. yılına ulaştı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü hariç 32 yıldır kesintisiz bir şekilde oruç tutan Ay, yaşadığı yerde 'Oruç Tutan Adam' olarak tanınıyor. 53 yaşındaki adam, Ramazan ayının başlangıcı öncesinde oruç tutacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Orucu tamamen Allah rızası için tuttuğunu dile getiren Osman Ay, "On bir ayın sultanına kavuşmaya günler kaldı. Bu mübarek ay gelince sevgili Peygamberimiz şöyle buyururdu; 'Ramazan geldi. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. Yazıklar olsun o adama ki bu aya kavuşur, fakat Rabbimizin rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bu ayda mağfirete kavuşamaz. Bu ayda kavuşamadıysa ne zaman kavuşacak?' Oruç ibadeti, yalnız bu ümmete değil, diğer ümmetlere de farz kılınmıştı. Fakat onların orucu başka günlerde ve başka aylardaydı. Bize ise Ramazan ayında farz kılındı. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu içinde bin aydan daha kıymetli Kadir Gecesi'nin bulunduğu Ramazan ayının tercih edilmesi nimet üstüne nimet oldu bizim için" dedi.

"Ramazan Ayı, manevi ticaret mevsimidir"

Ramazan Ayı'nın her sene 11 gün öne geldiğini hatırlatan Ay, "Kullanmakta olduğumuz Şemsi denilen aylardan olsaydı her sene aynı mevsimde oruç tutmak zorunda kalacaktık. Bazı yerlerde günler çok uzun. Onlar hep uzun günlerde tutacaklardı oruçlarını ve hep zorlanacaklardı. Diğer bazı yerlerde ise kısa günlerde oruç tutulacaktı. Onlar da fazla acıkmayacakları, susamayacakları için nefisleri ile mücadele ve Rabbimizin rızasını kazanmak için çekilen sıkıntıların zevkine varamayacaklardı. Ramazan-ı Şerif her sene on veya 11 gün öne gelir. 33 sene oruç tutan bir adam senenin bütün mevsimlerinde, bütün aylarında ve günlerinde oruç tutmuş olur. Mevsiminde yapılan ticaretin karı bir başkadır, daha çok kazandırır. Hasat zamanında mahsul almazsanız, daha sonra alacağınızdan iyi bir netice elde edemezsiniz. Orucun diğer ibadetlerden farkı onda gösteriş yoktur. O kul ile Allah arasındadır, başkalarının haberi bile olmaz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA