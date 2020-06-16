32 yaşındaki genç, ameliyat olamazsa diyalize bağımlı kalacak 32 yaşındaki genç, ameliyat olamazsa diyalize bağımlı kalacak 16 yıldır sonda ile yaşıyor nakil ameliyatı için 40 bin lira gerekiyor Kırıkkale'de 16 yaşından beri böbrek yetmezliği nedeniyle sonda kullanarak yaşamını sürdüren 32 yaşındaki İbrahim Özge, 1 yıl içinde böbreklerinden nakil...

32 yaşındaki genç, ameliyat olamazsa diyalize bağımlı kalacak

16 yıldır sonda ile yaşıyor nakil ameliyatı için 40 bin lira gerekiyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 16 yaşından beri böbrek yetmezliği nedeniyle sonda kullanarak yaşamını sürdüren 32 yaşındaki İbrahim Özge, 1 yıl içinde böbreklerinden nakil ameliyatı için 40 bin lira bulamazsa diyalize bağımlı kalacağını söyledi.

Kırıkkale'de merkez Selim Özer Mahallesinde annesi ile birlikte yaşayan İbrahim Özge, 2 yıl öncesine kadar inşaatlarda çalışarak geçimini sağlıyordu. 16 yıldır günde 6 adet sonda kullanan Özge, hastalığı sebebiyle çalışmasına da uzun süredir ara verdi. Özge, böbrek nakil ameliyatı olabilmesi için gerekli olan 40 bin lirayı 1 yıl içinde bulamazsa bundan sonraki yaşamanı diyalize bağımlı kalarak sürdürecek. Şu ana kadar birçok doktora muayene olduğunu belirten 32 yaşındaki İbrahim Özge, maddi imkansızlıktan dolayı ameliyat olamadığını söyledi.

"35-40 bin lira arası ameliyat ücreti çıkıyor"

Genç yaşından bu yana böbrek yetmezliğinin olduğunu anlatan Özge, "16 yaşından beri günde 6 adet sonda kullanıyorum. Şu ana kadar bir tedavisi yok. Gittim hastanelere bir sonuç alamadım. Şu anda devam ediyor rahatsızlığım nakil olmam gerekiyor. İhtisas Hastanesine, Tıp Fakültesine ve Nevşehir'e bir hastaneye gittim başka da bir yere gitmedim. Kırıkkale'deki doktorlar şu anda devam edecek ameliyatı yok dedi. Başka bir doktor da ameliyatını yaparım dedi. Sağlık güvencem olmadığı için de maddi imkanım olmadığı için ameliyat olamadım. 35-40 bin lira arası ameliyat ücreti çıkıyor. Onu da verecek durumum yok. Sağlık güvencem de yok. Bir seneye kadar da nakil olmam gerekiyor. Hem sağ hem sol da büyüme var. Birini alacaklar nakil olacak. Bir seneye kadar olmazsam diyalize girmem gerekecek. Şu anda kullandığım sonda diyalizi erteliyor. Valiliğe de başvurumuzu yaptık. Değerlendirme aşamasında. Valiliğe sadece nakil için başvuru yaptım. Bundan 2 sene öncesine kadar parke işi yapıyordum. İnşaatlarda çalışıyordum. Rahatsızlığımdan dolayı da 2 senedir yapmıyorum. Ufak-tefek kendimi iyi hissettiğim sürece gidiyorum. Hiç bir gelir kaynağımız yok" dedi.

Kaynak: İHA