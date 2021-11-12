32. Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - 32. Ankara Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfının iş birliğiyle düzenlenen 32. Ankara Film Festivali ödül töreni, CerModern Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde yapılan törende, "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" dallarında ödüller sahiplerine verildi.

"Anadolu Leoparı" en iyi film seçildi

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl 10 film yarıştı.

Akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar'dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi, Anadolu Leoparı'nı "En İyi Film" seçti. Bu filmdeki performansıyla İpek Türktan "En İyi Kadın Oyuncu", Uğur Polat ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

"En İyi Yönetmen" ödülü Fikret Reyhan'a

"En İyi Yönetmen" ödülü ise "Çatlak" filmiyle Fikret Reyhan'a verildi. Reyhan aynı zamanda "Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) "En İyi Film" ödülüne de layık görüldü.

"En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünü "Gölgeler İçinde" filmiyle Armen Ghazaryan'ın aldığı törende, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü "Lacivert Gece" filmiyle Güliz Gençoğlu'na, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü ise "Okul Tıraşı" filmiyle Ekin Koç'a verildi.

Festivalin kurucusu Mahmut Tali Öngören adına verilen "En İyi İlk Film Ödülü"nü bu yıl, Çağıl Bocut'un yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi "Sardunya" aldı.

"Onat Kutlar En İyi Senaryo" ödülünü de "Sen Ben Lenin" filmiyle Barış Bıçakçı, Tufan Taştan kazandı.

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda sahiplerini bulan diğer ödüller şöyle:

En İyi Görüntü Yönetmeni: Nick Cooke/Anadolu Leoparı

En İyi Kurgu: Sercan Sezgin, Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari/Okul Tıraşı

En İyi Özgün Müzik: Greg Dombrowski/Gölgeler İçinde

Belgesel kategorisinde 11 film yarıştı

Belgesel kategorisinde 11 filmin yarıştığı festivalde, eserleri, belgesel yönetmeni Güliz Sağlam ve Mustafa Ünlü ile akademisyen Özgür Yaren'den oluşan jüri değerlendirdi.

Bu kategorinin birincisi Aslı Akdağ'ın "Bekleyiş" adlı yapımı oldu. Akdağ, 20 bin lira değerindeki ödülü kazandı.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda bu yıl 15 film yarıştı. Bu kategoride 10 bin lira değerindeki "En İyi Kısa Film" ödülüne, Can Merdan Doğan'ın yönettiği "Stiletto" filmi layık görüldü.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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