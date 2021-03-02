31411 sayılı Resmi Gazete detayları: İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yer aldı mı? 2 Mart Salı Resmi Gazete kararları

31225 sayılı Resmi Gazete detayları: İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yer aldı mı? 2 Mart Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler...

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 2 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 2 Mart Salı 2021 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 2 MART 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1278 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar

1279 Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 71)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)

ATAMA KARARI

–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/137)

YÖNETMELİK

–– Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)

TEBLİĞ

–– Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10050-1, 10050-2, 10050-3 ve 10050-4 Sayılı Kararları

KARAR

–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/21 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/22 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2016/72747 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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