312 Alan kodu nerenin? Ankara alan kodu kaç? 0312 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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312 Alan kodu nerenin? Ankara alan kodu kaç? 0312 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

10.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:58
312 Alan kodu nerenin? Ankara alan kodu kaç? 0312 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0312 bu alan kodlarından birisidir. Peki 312 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Ankara'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0312 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Ankara'nın alan kodu kaçtır? 312 neresi, nereye ait, nereden aramış?

312 NERENİN ALAN KODU?

0312 : ANKARA

0312 alan kodu Ankara iline aittir. Ankara'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0312 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeAnkara'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 312 kodu yazar.

0312 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0312 alan kodu Ankara iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Ankara şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 312 'dir. Yani Ankara'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0312 kodu geçmektedir.

ANKARA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Ankara'nın alan kodu 0312 'dir. Ankara'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0312 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Ankara ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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