31 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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31 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

31 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 31 Temmuz Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 31 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 31 Temmuz Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

31 TEMMUZ CUMARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 Paylaş Benimle

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

16:15 Arif v 216

18:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Program

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:45 Bay Yanlış

16:00 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şef Akademi

22:30 Aile Hükümeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Feryat

16:30 İyi Aile Çocuğu

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kana Kan: Hesaplaşma

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Şans Kapıyı Çalınca

10:00 E.T. Yabancı Sinema

12:10 Kalp Yarası

15:20 Avatar

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Mumya

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Aşkın Tarifi

16:15 Büyük Göç

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Derinlerdeki Dehşet

22:30 Operasyon 41

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Kaçak Gelinler

10:45 Erkenci Kuş

13:45 Aramızda Kalsın

15:30 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Star Market

22:45 Kazara Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 İmparatoriçe Ki

07:35 Yeşil Deniz

10:20 Yedi Numara

12:30 Dünya Hali (Altyazılı)

15:00 Seksenler (Altyazılı)

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" (Altyazılı)

22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:15 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" (Altyazılı)

02:30 Seksenler (Altyazılı)

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31 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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