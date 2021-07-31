31 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 31 Temmuz Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 31 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 31 Temmuz Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
31 TEMMUZ CUMARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 Paylaş Benimle
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16:15 Arif v 216
18:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Program
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Bay Yanlış
16:00 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şef Akademi
22:30 Aile Hükümeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat
16:30 İyi Aile Çocuğu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kana Kan: Hesaplaşma
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Şans Kapıyı Çalınca
10:00 E.T. Yabancı Sinema
12:10 Kalp Yarası
15:20 Avatar
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Mumya
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Aşkın Tarifi
16:15 Büyük Göç
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Derinlerdeki Dehşet
22:30 Operasyon 41
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
10:45 Erkenci Kuş
13:45 Aramızda Kalsın
15:30 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Star Market
22:45 Kazara Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 İmparatoriçe Ki
07:35 Yeşil Deniz
10:20 Yedi Numara
12:30 Dünya Hali (Altyazılı)
15:00 Seksenler (Altyazılı)
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" (Altyazılı)
22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:15 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" (Altyazılı)
02:30 Seksenler (Altyazılı)