31 Mart 2019 Yerel Seçimleri: İstanbul'u Kim Kazandı?

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kimin kazandığı 31 Mart yerel seçim akşamının cevap bekleyen en kilit sorusu oldu. Her iki taraf da yaptığı açıklamalarda İstanbul'u kazandığını açıkladı. Binali Yıldırım'ın İstanbul'u kazandık açıklamasını yaptığı dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendilerindeki verilere göre, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başkanlığı kazandığını ifade etti. Meral Akşener ise bütün sandıklar açıldığında 'İmamoğlu kazanmış olacak' dedi. Binali Yıldırım: Seçimi kazandık AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bir açıklama yaparak İstanbullulara teşekkür etti. Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, teşekkürler İstanbul. İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz." dedi Ekrem İmamoğlu'dan Yıldırım'ın açıklamasına tepki: Manipülasyonun bir parçası Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifika'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım'ın seçimi kazandıklarını duyurduğu açıklamasına tepki gösterdi. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yapan İmamoğlu, Yıldırım'ın bu açıklamasının da 'manipülasyonun bir parçası' olduğu ifadesini kullandı. Kendilerinin halen oyları sisteme girmeye devam ettiklerini belirterek seçmen ve kamu görevlilerini görevlerini sorumluluk bilinci içinde yapmaya çağırdı. Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu kazandı, sandıkları terk etmeyin Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Bizim elimizdeki verilere göre, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Görüyoruz ki halk demokrasiden yana tercihini kullandı." diye konuştu. Akşener: İstanbul'da açılmamış sandıkların sonuçlarıyla İmamoğlu kazanacak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise canlı yayında, "Türkiye'de herkesin gözü, İstanbul'daki sandık sonuçlarının üzerindedir. İmamoğlu henüz açılmamış sandıkların sonuçlarıyla kazanmış olacaktır." diye konuştu. Akşener, sandık milli iradenin tecellisinde en önemli adrestir. Bu adres mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır. Bu seçimde düşmanlık değil, sevgi ve tehdit değil, cesaret kazandı." ifadelerini kulllandı.