30 Yaşında Yeniden Gülümsedi

Hamburg'da yaşayan 30 yaşındaki Alişan Çiçek'in ağzında sağlam dişi kalmamıştı. Bırakın gülümsemeyi, yemek bile yiyemiyordu. 5 ay süren tedavinin sonunda yeni dişlerine ve genç görünümüne kavuştu

30 yaşında ağzında dişleri olmayan Alişan Çiçek, Hamburg'da yaşlı bakımevinde çalışıyordu. Annesi ile birlikte diş tedavisi için İstanbul'a geldiler. Annesinin de diş tedavisine ihtiyacı vardı ancak yaşının genç olması dolayısıyla annesi öncelikle oğlunun tedavi olmasını istiyordu. Ağzında hiç sağlıklı diş olmaması sebebiyle özgüveni sarsılmıştı, hem sosyal hayatı, hem de sağlığı etkilenmişti. Çünkü yemeğini yeterince çiğneyemediği ve bütün yuttuğu için bu tür hastalarda mide sorunu baş gösteriyordu. Alişan'da da tüm bu şikayetler vardı.

YAŞLILARLA İLGİLENDİ, KENDİ SAĞLIĞINI İHMAL ETTİ

Alişan Çiçek'in tedavisi için uzun ve sabırlı bir sürecin onu beklediği Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer tarafından kendisine anlatıldı. "Bu zorlu sürece var mısınız?" denildi. Alişan Çiçek de, "Ben arkadaşlarımla bir kafede oturup sohbet ederken doya doya gülemiyorum, kahkaha atamıyorum. Ellerimle sürekli ağzımı kapatıyorum. Ne kadar zor olursa olsun ben bu sürece tabii ki varım" dedi ve tedavi başladı. Alişan Çiçek'in diş tedavisi görmek için İstanbul'a gelen annesi de tedavi sürecinde oğluna destek oldu ve şunları söyledi: "Benim oğlum çok duygusal bir insan. Staj yaptığı yaşlı bakımevinde çalışanların yaşlılara kötü davrandığını gördü ve bakımevinde kalarak çalışmaya karar verdi. Ama bu süreçte kendi sağlığını ihmal etti. Oğlum öncelikle sağlığına, ardından özgüvenine kavuşsun, ben başka hiçbir şey istemem."

TEDAVİ BEŞ AYDA TAMAMLANDI

Alişan Çiçek'in önce tedavi planı hazırlandı. Sol alt çeneye tüm implant yapıldı. Tüm alt ve üst dişler lamine ve zirkonyum yapıldı. İmplant tedavisi bir günlük bir tedavi, bekleme süresi ise beş ay. Alişan Çiçek, implantlar yerleştirildikten sonra Almanya'ya döndü. Beş ay sonra ise İstanbul'a gelip yeni dişlerine kavuştu. Toplam beş ay süren tedavi sürecinde tüm dişler sağlıklı bir şekilde tamamlandı.

YILLAR SONRA ÖZGÜVENLE GÜLEREK PASTA ÜFLEDİ

Alişan Çiçek inanılmaz bir değişimle Almanya Hamburg'a dönüş hazırlıklarını yaparken, doğum günü olan 27 Ocak tarihinde klinikte tedavisinin bittiği ve vedalaşmaya geldiği gün büyük bir sürprizle karşılaştı. Alişan'ın tedavisini gerçekleştiren Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer ve Tanfer Klinik çalışanları Alişan'a hem doğum günü olduğu, hem güzel bir gülüşe kavuştuğu, hem de kendisini yaşadığı şehirde, evinde gibi hissetmesi için sürpriz parti düzenlediler. Alişan yıllar sonra kahkahalarla pastasını üfledi. Mutlu bir şekilde Almanya'ya uğurlandı.

YAŞLI GÖRÜNÜYORDU, GERÇEK YAŞININ İNSANI OLDU

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, "Hastamız bize geldiğinde gencecik yaşına rağmen ağzında tek sağlıklı dişi yoktu. Uzun bir süreç onu bekliyordu. Dişsizlik onu olduğundan daha yaşlı gösteriyordu. Tedaviye çok uyum sağladı ve inanılmaz bir değişimle sonunda gerçek yaşında, genç bir insan görünümüne kavuştu. Alişan'ı özgüvenle gülerken görmek bizi de çok sevindirdi" dedi.

BU SÜRPRİZLER HASTALARIMIZA BÜYÜK MORAL OLUYOR

Tanfer Klinik CEO'su Seycan Tanfer ise, "Tedavi sürecinde hastalarımızın doğum günleri, özel günleri klinik hasta ilişkileri tarafından not alınıyor. O gün, hastamızın tedavi sürecine denk geliyorsa ve eğer klinikte olacaksa; özel gününde sürpriz bir doğum günü ya da evlenme yıl dönümü hazırlıyoruz. Bu da hastalarımıza büyük bir moral oluyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor" diyor.

Diş tedavisi için hiç tereddütsüz ülkesini tercih ettiğini ve bunun için bir kez daha çok mutlu olduğunu belirten Alişan Çiçek, bu güzel sürpriz ile birlikte yıllar sonra ilk kez böyle içten gülerek, özgüvenli bir doğum günü kutladığını da anlattı.