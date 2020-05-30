30 Mayıs Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını korona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 30.05.2020 09:00 - 30.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOL bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2486411) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 30.05.2020 09:00 - 30.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, AYNUR 1, OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 908. sk/ TEVFİKBEY mah MEKTEP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487799) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 30.05.2020 09:00 - 30.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482782) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482782)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 30.05.2020 09:00 - 30.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CİHANGİR, OVA ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482785) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482785)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 30.05.2020 11:00 - 30.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482786) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 30.05.2020 14:00 - 30.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ELEKTRİK sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah FERHATPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2486689) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2486689)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 30.05.2020 14:00 - 30.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2486690) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 30.05.2020 16:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah FAHRİ GİZDEN, VEFABEY, YILDIZ POSTA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2487732) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 30.05.2020 09:00 - 30.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk// ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2231., 2232., 2234., 2239., 2240., 2319., 596., ADALET, ADNAN MENDERES, AKARSU, AŞİYAN, BOĞAZİÇİ, DAĞHAN, EBRU, GAYE, LODOS, LOZAN, MELTEM, PANAYIR, PINAR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485491) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 30.05.2020 16:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah PERUKAR ÇIKMAZI, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk/ KEÇECİ PİRİ mah GÜLBAHÇE sk/ TOMTOM mah ESKİ ÇİÇEKÇİ, MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, NURİ ZİYA, POSTACILAR, İSTİKLAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2486818) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 30.05.2020 02:00 - 30.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMZA, HAMİT, HAMİYET ÇIKMAZI, TEKİRDAĞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2484506) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484506)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 30.05.2020 10:00 - 30.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-PINARCA mah bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484507)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 30.05.2020 14:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY Mah. FABRİKALAR CADDESİ, DEMRE SOKAK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2485701) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2485701)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 30.05.2020 09:00 - 30.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, KADER ÇIKMAZI, KADIRGA, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KANAL, KARACAKÖY, KAYANDERE, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, MECNUN, MİHRİCAN, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İMREN, İRADE ÇIKMAZI, İTİMAT, İŞTİRAK sk/ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2485692) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 30.05.2020 04:00 - 30.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1456., 1458., 1462., 1464., 1465., 1466., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk/ ÖRNEK mah 1455., 1456. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483461) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2483461)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 30.05.2020 16:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 850., 851., 852., 853., 854., 855., 859., 867., 868., 869., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 959., 963., URFALILAR, ÜNVERDİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2484402) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484402)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 30.05.2020 00:00 - 30.05.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1517. sk/ ÇINAR mah 1394., 1450. sk/ ÖRNEK mah 1449., 1450., 1452., 1453., 1454., 1455., 1458., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk// bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2484369) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 30.05.2020 09:00 - 30.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, İNCİRLİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2486688) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 30.05.2020 14:00 - 30.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk/ SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481906) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2481906)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 30.05.2020 16:00 - 30.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, GEMCİLER, HAYDARBEY, REFAH, SERDAB, SIRIMCILAR, SU YOLU, TEZGAHÇILAR, ÖMER EFENDİ, İTFAİYE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487764) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.05.2020 01:00 - 30.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DİREK, ECE, EGE, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah MESKEN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÖZEN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2482698) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482698)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482055) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482055)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.05.2020 01:00 - 30.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah OĞUZELİ sk/ YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk/ ÇAĞLAYAN mah AYAZMA, ŞAİR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2484149) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2484149)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖRKEM, SANAYİ sk/ YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2486397) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2486397)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.05.2020 17:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk/ MERKEZ mah BAHÇE, FERMAN, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk/ YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2486384) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2486384)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.05.2020 17:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah FERMAN, ONUR sk/ MERKEZ mah AKPINAR, DESTAN, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR ÇIKMAZI, FERMAN, GÖNÜL, HİCAZKAR, KAAN, KAYAPINAR, ONUR, SERPİL, İMECE, ŞAFAK, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2486385) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2486385)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.05.2020 12:00 - 30.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2486779) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk/ MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2481367) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2481367)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.05.2020 10:00 - 30.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FIRIN, 1.GENÇ OSMAN, 1.MURADİYE, 1.NAMIK KEMAL, 1.YENİ CAMİ, 1412. ÇIKMAZ, 2.ÇINAR, 4.OKUL, BAĞCILAR, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, HALKALI İSTASYON, REYHANİYE, SPOR ÇIKMAZI, YABANGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇINARLI, ÜMRANİYE, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2482759) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482759)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322., 323, 324., 333., BEYTEPE, GÜLDERE, KARANFİL, ZEYTİN sk/ MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KARANFİL, KEMALPAŞA, MERT, TÜRKMEN, ZEYTİN sk bölgesinde, (2482088) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482088)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.05.2020 09:00 - 30.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1602., 2.NAMIK KEMAL, 3.YILDIZ, ALTAN, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI, HALKALI, MESİR, SAYDAM, UZUN sk/ KEMALPAŞA mah 1.HALİDE EDİP, CEVHER, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487816) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ATEŞ ÇİÇEĞİ, AYLANDIZ, ELA, FISTIK ÇAMI, FİŞEK, KARTAL, KAYA, KUŞKONMAZ, MECİDİYE, NURİPAŞA, YALÇIN, YENİ YILDIZ, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAYIRALAN, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI, ÇELİK, İBRİŞİM ÇIKMAZI, ŞAHİN, ŞİMŞİR AĞACI ÇIKMAZI sk/ KAZIM KARABEKİR PAŞA mah GÜLFEM sk/ KEMER mah ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk/ YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, HACİB, NURİ PAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480881) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2480881)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 30.05.2020 05:00 - 30.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482594) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482594)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 30.05.2020 06:30 - 30.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah BÖĞÜRTLEN, DEREKIR, DEREİÇİ, ESENLİK ÇIKMAZI, HAYDAR ALİYEV, KANTARCI RÜSTEM, KAYDIRAK, MESTANOĞLU, SARDUNYA, TARABYA BAYIRI, TARAVET, YENİKÖY TARABYA, ÇIRA, ŞAKACI, ŞALCIKIR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482596) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HURİ, HİKAYE, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UĞUR MUMCU, YAZMALI, YELPAZE, YULAF, YUNUS NADİ, ZİYARET, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk/ GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, DRAMA, DUTDİBİ, GÖKÇEKENT, HAYDAR ALİYEV, KATRANLI, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, SERHAT, YALIKÖY, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2482702) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ERTAN, GÜLER, HERGÜN, OKATANLAR, YÜZER HAVUZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482787) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, BAHAR, CEYLAN, FEZA, FIRAT, GAZEL, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, MANOLYA, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1351. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481944) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2481944)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 30.05.2020 15:00 - 30.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARANFİLLER, VEFA POYRAZ sk/ HABİBLER mah 2711., 2712., 2715., 2716., 2716/1., 2718., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482720) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.