30 Mayıs 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı! Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

30 Mayıs 2025 Cuma Show TV yayın akışı sabah saatlerinden itibaren bilgi, magazin ve eğlence dolu programlarla başlıyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise dizi tekrarları ve yarışma programlarıyla ekran başındaki izleyicilere dolu dolu bir içerik sunuluyor. Birçok kişi, bu akşam Show TV'de hangi dizilerin olacağını merak ediyor. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:30 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

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BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?

30 Mayıs 2025 Cuma akşamı Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali bölümü yayınlanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan bu özel bölüm, izleyicilere hem sürpriz gelişmeler hem de sezon boyunca biriken gerilimlerin çözümünü sunacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Işıl'ın planı işlemiş, Nilay,Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur. Kıvılcım'ın hamilelikten dolayı aşermeleri Ömer'in büyük çabaları sonucunda kazasız atlatılır. Nursema'nın, Firaz'ın doğum gününü unutması ikilinin zaten gergin olan ilişkilerini biraz daha zora sokacaktır. Firaz bu duruma çok bozulmuştur. Olayların gelişiminden haberdar olan Işıl devreye girer, Asude ile konuşup bu işe bir çare bulmaya çalışır. Evliliğindeki problemlerden dolayı kendini güvende hissetmeyen Nilay, Abdullah'tan kendi adına bir ev ister. Işıl'ın da devreye girmesiyle konu Nilay'ın istediği şekilde sonuçlanır. Ömer ve Kıvılcım'ın aynı evde yaşamaları gerektiğine inanan Sönmez büyük bir hamle yapar. Planı işe yarayacak sonunda Ömer ve Kıvılcım nikah tazeleyeceklerdir. Sevtap'ın klibi ilgi görmez, Sevtap bu durumdan çok mutsuz olur. Evde hakimiyetini kuran Işıl'ı büyük bir tehlike bekliyordur.