30 Kasım Salı yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 30 Kasım Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

30 KASIM SALI TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler 10:15

Üç Kuruş 11:00

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:15

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

18:45 Güldür Güldür Show 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00

Gün Ortası 13:00

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

19:00 Destan 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI

Evim Şahane 11:00

Gelinim Mutfakta 13:00

Ece Üner ile Susma 15:45

Kanal D Ana Haber 19:00

19:00 Büyük Beyaz 20:00

Transformers 2: Yenilenlerin İntikamı 21:45

FOX TV YAYIN AKIŞI

Çağla ile Yeni Bir Gün 10:45

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

19:00 Evlilik Hakkında Her Şey 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI

Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:45

Gerçeğin Peşinde 13:00

Kiralık Aşk 16:00

Star Haber 18:30

18:30 Sana Söz 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI

8'de Sağlık 07:15

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Gönül Dağı 11:45

Bizim Köyün Kızları 14:00

Seksenler 16:45

Ana Haber 19:00

19:00 İddiaların Aksine 19:55

Masumlar Apartmanı 20:00

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