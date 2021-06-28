Karyoladan düşerek ölen bebeğini çaresizce kucağında taşıdı
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Karyoladan düşerek ölen bebeğini çaresizce kucağında taşıdı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 30 günlük minik Hatice, karyoladan düşerek yaşamını yitirdi. Haberle birlikte yıkılan baba, küçük kızını Adli Tıp Kurumu'na kadar kucağında taşıdı. Minik Hatice, gözyaşları içinde toprağa verildi.

25 Haziran 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana'ya gelen Semar ve Firaz Halluf çifti, 1 aylık bebekleri Hatice'yi yanlarına alıp yattı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sabah saat 07.30 sıralarında duyduğu sese uyanan anne Semar Halluf, karyoladan düşen kızının yerde hareketsiz yattığını görünce eşini uyandırdı. Bunun üzerine baba kızını alarak dışarı çıkartıp masanın üzerine koydu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30 günlük minik Hatice, karyoladan düşerek yaşamını yitirdi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hatice'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu haberle yıkılan baba Firaz Hallufun, bebeğinin cansız bedenini Adli Tıp'a kadar kucağında taşıması yürekleri dağladı. Baba ifadesi için polis merkezine götürülürken, Hatice'nin cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

30 günlük minik Hatice, karyoladan düşerek yaşamını yitirdi
30 günlük minik Hatice, karyoladan düşerek yaşamını yitirdi
Karyoladan düşerek ölen bebeğini çaresizce kucağında taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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