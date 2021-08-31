30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı

Mamak Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Hilal'in Gölgesi adlı özel bir etkinlikle kutlandı.

Mamak Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Hilal'in Gölgesi adlı özel bir etkinlikle kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mamak Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Hilal'in Gölgesi adlı özel bir etkinlik, Mamak Belediyesi 75.Yıl Amfi Tiyatro'da icra edildi. Etkinliğe Filipinler Büyükelçisi Ankara Müsteşarı Enrique Voltaire Pingol, Gambiya Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak Belediyesi tiyatro ekibinin hazırladığı tiyatral gösteri gerçekleştirilirken halk oyunlarına da kutlamada yer verildi . Devlet Türk Halk müziği Korusu tarafından ise çeşitli eserler seslendirdi.

Türk Milletinin, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini var gücüyle tüm dünyaya haykırmaya da devam edeceğini söyleyen Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı "99. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Milletimizin boyunduruk altına alınamayacağının tüm dünyaya ilanıdır" dedi.

30 Ağustos Zaferi'nin önemli bir askeri başarı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu zafer aynı zamanda bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Bu duygular içerisinde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, şehit aileleri ve yakınlarına sabır ve metanet dileklerimizle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı