30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mamak Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Hilal'in Gölgesi adlı özel bir etkinlikle kutlandı.

Mamak Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Hilal'in Gölgesi adlı özel bir etkinlikle kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mamak Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Hilal'in Gölgesi adlı özel bir etkinlik, Mamak Belediyesi 75.Yıl Amfi Tiyatro'da icra edildi. Etkinliğe Filipinler Büyükelçisi Ankara Müsteşarı Enrique Voltaire Pingol, Gambiya Ankara Büyükelçisi Sering Modou Njie, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak Belediyesi tiyatro ekibinin hazırladığı tiyatral gösteri gerçekleştirilirken halk oyunlarına da kutlamada yer verildi . Devlet Türk Halk müziği Korusu tarafından ise çeşitli eserler seslendirdi.

Türk Milletinin, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini var gücüyle tüm dünyaya haykırmaya da devam edeceğini söyleyen Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı "99. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Milletimizin boyunduruk altına alınamayacağının tüm dünyaya ilanıdır" dedi.

30 Ağustos Zaferi'nin önemli bir askeri başarı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu zafer aynı zamanda bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Bu duygular içerisinde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, şehit aileleri ve yakınlarına sabır ve metanet dileklerimizle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" dedi. - ANKARA

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı
30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı
30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı
30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Mesut Akusta Metin Çekmez Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Muslera Cristiano Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü Mamak'ta özel etkinlikle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:54:35. #1.14#

title