30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, binlerce kişinin katılımıyla önce 'Zafer Yürüyüşü' ardından da Pamela, Ümit Besen ve Moğollar müzik grubunun konserleriyle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, binlerce kişinin katılımıyla önce 'Zafer Yürüyüşü' ardından da Pamela, Ümit Besen ve Moğollar müzik grubunun konserleriyle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümüne özel hazırlanan 'Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır' etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçılar Pamela, Ümit Besen ve Moğollar konser verdi. Sevilen sanatçılar, şarkılarıyla binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen 'Zafer Yürüyüşü' bu yıl alınan tedbirlerle Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayarak Kartal Meydanı'nda sona erdi. Caddeyi dolduran ilçe sakinleri ellerinde pankart, bayrak ve meşalelerle İzmir Marşı'nı okuyup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atarak yürüdü.  

İlçe meydanında gerçekleşen konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İyi Parti İlçe Sekreteri Nalan Pehlivan, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal İlçe Başkanı Kemal Aslan ve binlerce vatandaş katıldı.

MOĞOLLAR MÜZİK GRUBU DA SAHNE ALDI

Zafer Bayramı kutlamalarında, 1960'lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran, Moğollar müzik grubunun sahne performansı oldu. Kartallı Kazım Meydanı'nda gerçekleşen konserde, dillerden düşmeyen; 'Dinleyiverin Gari', 'Bir Şey Yapmalı' gibi şarkılarını seslendiren grubun sahne performansı izleyenler tarafından çok beğenildi. İlçe sakinleri konser boyunca şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

YÜKSEL: ÜLKEYİ ATATÜRK GENÇLERE EMANET ETTİ, BİZ DE GENCİZ VE GELECEĞİZ

Milli bayramları kutlamaya devam edeceklerini söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün burada umut var. Bugün burada enerji var. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kuva-yi Milliye ruhuna, Sakarya'ya, Afyon'a, Kocaeli'ye kısacası o günün koşullarındaki kahramanlara ve o kahramanlara cesaret veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet, şükran borçluyuz. O yüzden bu zaferler her daim kutlanacak. Kartallı komşularımızla, yürüyüşe kuva-yi milliye kahramanı Kartallı Kazım'dan başladık şimdi Kartal Meydan'ındayız. Milli bayramlar kutlanmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum, bu ülkeyi Atatürk gençlere emanet etti. Biz de genciz ve geleceğiz" dedi.

Konserde, ilk olarak sevilen sanatçı Ümit Besen sahne aldı. Ünlü sanatçı, 'Nikah Masası', 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?' gibi sevilen şarkılarını seslendirirken, binlerce vatandaş sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Konserin devamında, Pamela'nın sahne almasıyla beraber, iki ünlü sanatçı dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek, Kartallılara unutulmaz bir gece yaşattı.

ÜMİT BESEN: MUTLUYUZ, GURURLUYUZ

Marşlarla büyüdüğünü ve milli duygularının yüksek olduğunu belirten Ümit Besen de "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Öğretmen torunuyum, dedemin udu ve marşlarla yoğun milli duygular içerisinde büyüdüm. Mutluyuz, gururluyuz. Yeni bir albüm düşünüyoruz, ufak tefek çalışmalar var ama henüz sonuca varmadık. Pamela ile bir düet daha düşünüyoruz, şarkımız çok beğeni aldı. 'Hastası olduk akşama kadar bu şarkıyı çalıyoruz' diyenler oldu. İyi ki şarkıyı beraber okumuşuz ben zamanında bu besteyi, sözü, müziği yazmışım" diye konuştu.

PAMELA: NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Pamela ise "Her milli bayramda çok mutlu oluyorum. Herkesi büyük bir coşkuyla bir araya getiren bayramlar beni mutlu hissettiriyor. Atatürk birçok ülkede örnek alınan bir lider, her zaman da öyle olacaktır. Kalbimizde yaşayacaktır, ne mutlu türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Başkan Gökhan Yüksel, iki ünlü sanatçı plaket ve çiçek takdim etti. Zafer ve Barış Haftası coşkusu, 31 Ağustos, 21.00'de ilçe meydanında sanatçı İlyas Yalçıntaş konseriyle devam edecek.


30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı ünlü sanatçıların konserleriyle kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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