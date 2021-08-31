30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı Sultangazililer tarafından coşkuyla kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı Sultangazililer tarafından coşkuyla kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılında Sultangazi Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte Sultangazililer ünlü şarkıcı Murat Kekilli'yle coştu. Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Eşi Tuğba Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, vatandaşların ellerindeki bayraklarıyla birlikte 10. Yıl Marşı'nı söylemesiyle başladı. Sahneye çıkan Murat Kekilli en sevilen şarkılarından Ayrılık, Ver Bana Düşlerimi, Karagözlüm gibi şarkılarını gençler ile birlikte söyledi. Başkan Dursun Sanatçı Murat Kekilli'ye çiçek takdim etti.

"Gençler bizleri özledi"

Sultangazililerin konserleri özlediğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bugün Sultangazi Meydanı'ndayız Murat Kekilli konseri ile meydanlardayız. Zafer'in 99. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak onların sayesinde. Meydan bugün çok kalabalık çünkü gençler bizleri özledi, biz onları özledik ve konserleri özlediler. En önemlisi birbirleriyle kucaklaşmayı birbirleriyle sarılmayı özlediler, birbiriyle muhabbeti özlediler. Biz de bugün özlemlerini gidermek için bir konsere başlamış olduk. Bu konserleri hem Eylül, hem de Ekim ayı içerisinde bir dizi olarak devam edeceğiz. Pandemi koşulları bitmedi maske mesafe temizliğe dikkat edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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