30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü

İzmir'in Ödemiş, Urla, Karaburun, Tire, Beydağ, Kemalpaşa, Menemen ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş, Urla, Karaburun, Tire, Beydağ, Kemalpaşa, Menemen ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ödemiş Hükümet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy'un kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmesinin ardından şehitlik ziyaretinde bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Urla

Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Urlalı vatandaşlar da anıta gül bıraktı.

Meydandaki törenin ardından Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti.

Urla Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenen anma programında da Kur'an-ı Kerim okundu, Yüzbaşı Kemal ve Onbaşı Baki'nin mezarlarına çiçek bırakıldı.

Karaburun

Karaburun Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anlamına ilişkin konuşmalar ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle son buldu.

Tire

Tire Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tire Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Hakan Şimşek yaptı.

Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi öğrencilerinden Nisa Okşaş ve Enes Kemençe de 30 Ağustos şiirleri okudu.

Törenin ardından Tire Kaymakamlığı bahçesinde tebrikler kabul edildi.

Beydağ

Beydağ'daki Atatürk Anıtı önündeki yapılan törende çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beydağ İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ertekin günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Atatürk Meydanı'ndaki törenin ardından İlçe Kaymakamı Fırat Kadiroğlu kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti.

Kemalpaşa

Kemalpaşa'daki Atatürk Anıtı'nda protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen resmi törenin ardından İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya makamında tebrikleri kabul etti.

Resmi törenin ardından Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı'ndaki şehit kabirleri ziyaret edildi.

Menemen

Menemen ilçesindeki protokolün katıldığı tören, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı