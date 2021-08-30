30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Sahil dolgu alanında devam eden törene Vali Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Hakan Mehmet Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.

Topçu Üsteğmen Serkan Ünal, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları da denizde gösteri sundu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da bayraklarla süsledikleri tekneleri ile denizde tur attı.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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