30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor Malatya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Malatya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Malatya'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, anıt şeref defterine, günün anlam ve önemini belirten yazı kaleme aldı.

Anıt önündeki törenin akabinde Baruş ve beraberindekiler Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek, şehit kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı, dua etti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki erkan katıldı.

Kaynak: AA