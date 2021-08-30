30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Pendik'te Kıraç ile yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Pendik'te Kıraç ile yaşandı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Kıraç, Pendiklilerle bir araya geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Pendik'te Kıraç ile yaşandı

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Kıraç, Pendiklilerle bir araya geldi. 30 Ağustos coşkusunun yaşandığı konserde Kıraç en sevilen şarkılarını Pendikliler için seslendirdi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 30 Ağustos zafer bayramını kutladı. Sahnede Kıraç'a çiçek takdiminde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, ünlü şarkıcı Kıraç, Pendikli vatandaşlarla buluştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun Pendik sahilinde yaşandığı etkinlikte Kıraç, en sevilen şarkılarını Pendikliler ile beraber seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile hem eğlendi hem coşkulu anlar yaşadı.

Korona virüsle mücadele kapsamında, konsere gelen vatandaşlar HES kodu sorgulamaları yapıldıktan sonra alana alındı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sahneye çıkarak Kıraç'a çiçek ve Plaket takdim etti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin," Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yılı kutlu olsun. Milletimize hayırlı olsun çok önemli mücadeleler vererek bu noktaya geldik. Bizde bayramımızı Vatandaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Bu vesile ile değerli sanatçımızı kıracımızı Pendik'e davet ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamış olduk" dedi.

Konsere katılan Vatandaş Dilay Kılıç," Bu etkinliğin özellikle böyle zor bir dönemde P andemi döneminde özellikle gençlere çok iyi geldiğini düşünüyorum. Sadece gençler değil yetişkinleri de bu gurubun içine dahil etmek mümkün. Belediye'nin psikolojik olarak halkına çok destek verdiğini gördüm. Bende genç bir birey olarak Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konsere katılan Vatandaş Eray Oral, " Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için Pendik Belediyesine teşekkür ediyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bizim için güzel bir aktivite oldu. Tekrar Pendik Belediyesine Teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam